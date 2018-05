Wielka zmiana w klubie Polaków. Napoli wzięło nowego trenera





Piłkarze Napoli, w tym reprezentanci Polski Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński, mają nowego trenera. W środę za pracę Maurizio Sarriemu podziękował na Twitterze prezes Aurelio De Laurentiis. Następcą szkoleniowca został Carlo Ancelotti.

Zmianę na trenerskim stanowisku klub ogłosił w dość tajemniczy sposób. Początkowo, zamiast oficjalnego komunikatu na stronie internetowej Napoli, pojawiła się tylko treść wpisu De Laurentiisa na Twitterze.



"Chciałbym podziękować Maurizio Sarriemu za jego ogromne poświęcenie dla Napoli. Przyniósł prestiż i radość całemu miastu i kibicom klubu na całym świecie. Stworzył model gry podziwiany przez wszystkich. Brawo Maurizio" - napisał prezes.





Na trzy sezony

Polskie gole na zakończenie sezonu w Serie A Arkadiusz Milik... czytaj dalej » Dopiero później pojawił się komunikat, w którym poinformowano o zatrudnieniu Ancelottiego.



"Napoli z przyjemnością ogłasza, że osiągnięto porozumienie z Carlo Ancelottim, na mocy którego został on trenerem pierwszego zespołu na trzy sezony" - napisano.

"Witaj Carlo" - zatytułowano wpis na oficjalnej stronie klubu.

Kolejna szansa po Bayernie

Doświadczony, 58-letni Włoch we wrześniu 2017 roku został zwolniony z Bayernu Monachium, gdzie pod jego opieką był m.in. Robert Lewandowski. Od tego czasu był bez pracy. Wcześniej odniósł triumfy w czterech z pięciu najmocniejszych lig w Europie - we Włoszech, Anglii, Francji i w Niemczech. Trzykrotnie triumfował także w Lidze Mistrzów - raz z Realem Madryt i dwa razy z AC Milan.



Sarri prowadził Napoli od 2015 roku. W minionym sezonie jego podopieczni zdobyli 91 punktów w Serie A, co jest rekordem klubu. W rozgrywkach triumfował Juventus, który zgromadził o cztery oczka więcej.



