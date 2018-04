Napoli na deskach. Mistrzostwo odjeżdża





A tydzień temu szaleli ze szczęścia… Napoli, goniące Juventus w wyścigu po mistrzostwo Włoch, przegrało w niedzielny wieczór we Florencji 0:3. A to oznacza, że tytuł znowu jest daleko.

W ubiegłej kolejce Napoli mierzyło się ze Starą Damą w Turynie. W 90. minucie Kalidou Koulibaly pokonał wtedy główką Gianluigiego Buffona, dając gościom zwycięstwo 1:0. Cieszyli się bardzo, ich strata do Juve wynosiła tylko jeden punkt.

Simeone razy trzy

Tym razem Koulibaly mecz zawalił. W ósmej minucie ścigał szarżującego rywala, a w końcu go sfaulował. Sędzia uznał, że odpowiednią karą będzie czerwona kartka.



I koledzy Senegalczyka przez taki szmat czasu musieli sobie radzić w osłabieniu.



Źle im to wychodziło. Przed przerwą Giovanni Simeone uciekł obrońcom i posłał piłkę między nogami Pepe Reiny.



I Arkadiusz Milik, i Piotr Zieliński zostali wysłani do boju w 58. minucie. Czy Napoli z nimi w składzie odpowie? Czy będzie w stanie wbić dwa gole?