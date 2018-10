Ancelotti chwali Liverpool, Klopp mu nie wierzy. "To cwany lis"





»

Przed hitowo zapowiadającym się meczem Ligi Mistrzów, trener Napoli Carlo Ancelotti chwalił Liverpool. Menedżer The Reds Juergen Klopp skomentował to w specyficzny dla siebie sposób. - Lubię Carlo, jednak to cwany lis. To, co o nas powiedział jest miłe, jednak jest to jego taktyka - przyznał niemiecki szkoleniowiec, który w środę będzie obchodzić swój mały jubileusz.

Wypowiedź Kloppa była reakcją na słowa Ancelottiego, który na przedmeczowej konferencji odniósł się do poczynań angielskiej drużyny. - Liverpool jest bardzo dobrze przygotowany fizycznie i gra na niesamowitej intensywności. Myślę, że to jeden z najlepszych zespołów w Europie, co zresztą udowodnili awansując w zeszłym sezonie do finału Ligi Mistrzów - skomentował Włoch.

Pokazało to też sierpniowe towarzyskie spotkanie, w którym Liverpool zmiażdżył Napoli 5:0. Jednak jak zapowiedział trener The Reds, nikt o tym spotkaniu już nie myśli. - To był zwykły przedsezonowy mecz towarzyski, nic więcej. Nie rozmawiamy o tym spotkaniu i nie miało ono nic wspólnego z naszymi przygotowaniami do potyczki z Napoli - zapewnił.

W poprzedniej serii spotkań zespół Kloppa szczęśliwie zwyciężył u siebie 3:2 z francuskim PSG. Z kolei włoski zespół bezbramkowo zremisował wyjazdowe spotkanie z Crveną Zvezdą Belgrad. Środowe starcie tych drużyn będzie jednym z najciekawiej zapowiadających się w drugiej kolejce.

Siedem lat od debiutu

Ronaldo podziwiał popis Dybali. City męczyło się z Hoffenheim Piłkarze... czytaj dalej » Swoje małe święto będzie obchodził 51-letni Niemiec, który swoją przygodę w Lidze Mistrzów rozpoczął dokładnie we wrześniu 2011 roku. Wówczas prowadzona przez niego Borussia Dortmund zremisowała na Signal Iduna Park z Arsenalem (1:1).

Największymi sukcesami niemieckiego szkoleniowca w Lidze Mistrzów jest dwukrotne dojście do finału. Żaden z tych meczów nie zakończył się jednak jego zwycięstwem. W 2013 roku Borussia Dortmund przegrała 1:2 z Bayernem Monachium. W tym, już z Liverpoolem, musiał uznać wyższość Realu Madryt (1:4).

Lewandowski najskuteczniejszy



Spośród wszystkich dotychczas rozegranych 49 spotkań, zespoły Kloppa odniosły 24 zwycięstwa, 10 remisów i 15 porażek. Niemiecki szkoleniowiec zostaje niepokonany w konfrontacjach z zespołami reprezentującymi ligę: słowacką, turecką, holenderską, portugalską oraz ukraińską.

Z zawodników, którzy wpisywali się na listę strzelców w drużynach prowadzonych przez Kloppa najskuteczniejszy jest Robert Lewandowski. Pracując z nim w Borussii strzelił 14 goli w Lidze Mistrzów.

Drudzy w tym zestawieniu - z 11 trafieniami - są Marco Reus (też czasy Borussii) i Roberto Firmino, który w pierwszej kolejce zagwarantował The Reds wygraną z PSG. Podium najskuteczniejszych zawodników zamykają inni gracze angielskiej drużyny - Mohamed Salah i Sadio Mane. Obaj zanotowali po 10 goli.