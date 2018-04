Polskie gole w Neapolu. Milik natchnął kolegów





To był polski dzień w Neapolu. Padły trzy gole, a dwa autorstwa Polaków. Dla Chievo trafił Mariusz Stępiński, dla Napoli - Arkadiusz Milik. Gospodarze przegrywali 0:1, ale i tak wygrali, zaczynając skuteczny pościg dopiero w 89. minucie właśnie od gola Milika.

Od 73. minuty zanosiło się na sensację. Stępiński dostał podanie w polu karnym, oszukał obrońców i strzelił nie do obrony. Neapol zamarł. To trzeci gol polskiego napastnika w sezonie. Napoli było w potrzasku, a przecież musiało wygrać, jeśli chciało dotrzymać kroku liderowi ligowej tabeli - Juventusowi.



Strażak Milik

Gospodarze rzucili się do huraganowych ataków, ale nie potrafili przebić się przez żółte zasieki Chievo. Razili nieskutecznością, Dries Mertens nie poradził sobie nawet z rzutu karnego. Aż nastąpiła 89. minuta i skuteczny strzał głową Milika, który wszedł na boisko w drugiej połowie. To jego pierwsze trafienie, odkąd wrócił do gry po pięciomiesięcznej przerwie spowodowanej poważną kontuzją kolana.

Stadion oszalał, ale czas uciekał, a remis Napoli nie urządzał, bo lider z Turynu po sobotnim zwycięstwie uciekł na siedem punktów.



Ataki miejscowych się mnożyły, w końcu nadszedł upragniony moment. Amadou Diawara dopadł do piłki i skrzętnie wykorzystał zamieszanie w polu karnym. Strzelił precyzyjnie, nie na siłę. Pomogło. 2:1, a przecież to była już 93. minuta spotkania!



Za chwilę sędzia gwizdnął ostatni raz. Napoli się uratowało, wciąż liczy się w wyścigu o scudetto.

Źródło: PAP/EPA Gracze Napoli triumfują

Wyniki meczów 31. kolejki:

Sampdoria - Genoa 0:0

SPAL - Atalanta 1:1

Roma - Fiorentina 0:2

Benevento - Juventus 2:4

niedziela:

Torino - Inter Mediolan 1:0

Crotone - Bologna 1:0

Verona - Cagliari 1:0

Napoli - Chievo Werona 2:1

Udinese - Lazio Rzym

AC Milan - Sassuolo