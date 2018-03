Hiszpański dziennik: wstępne porozumienie Lewandowskiego z Realem





»

Wydawany w Katalonii dziennik "Mundo Deportivo" poinformował, że władze Realu Madryt porozumiały się wstępnie z Robertem Lewandowskim w sprawie jego transferu do Królewskich. Polak miałby zasilić klub ze stolicy Hiszpanii w nowym sezonie.

Z informacji sportowego dziennika wynika, że wstępne porozumienie jest efektem dwóch spotkań z kierownictwem Realu, jakie w imieniu Lewandowskiego odbył jego agent Pini Zahavi. Madrycki klub miał podczas negocjacji reprezentować Jose Angel Sanchez, uchodzący za najbliższego współpracownika prezesa Florentino Pereza.



"Ustalono podstawowe punkty przyszłego kontraktu z Realem Madryt, który miałby obowiązywać przez dwa lata, z opcją przedłużenia o kolejny rok, poprawiając w widoczny sposób umowę, jaką piłkarz miał z bawarskim klubem" - napisało "Mundo Deportivo".

Źródło: PAP/EPA Lewandowski imponuje skutecznością w barwach Bayernu

Zastąpić Benzemę

Katalońska gazeta odnotowała, że zakontraktowanie Lewandowskiego nastąpiłoby w chwili, kiedy transfer Neymara na Santiago Bernabeu nie jest pewny, a przejście Harry'ego Kane'a z Tottenhamu do Realu raczej niemożliwe.



Zdaniem "Mundo Deportivo" Lewandowski miałby zastąpić na Santiago Bernabeu Karima Benzemę. Wskazuje, że choć francuski napastnik był ulubionym partnerem w ataku Cristiano Ronaldo, to prezes Realu chce "wzmocnić zespół i nie jest skory do sentymentalizmu".



Lewandowski do Hiszpanii. Hit w Turynie W Nyonie... czytaj dalej » Gazeta twierdzi, że wśród znaków zapytania co do przyszłego składu Realu jest wątpliwość dotycząca tego, czy trenerem pozostanie Zindedine Zidane oraz jak potoczą się losy walijskiego skrzydłowego Garetha Bale'a, o którego odejściu media spekulują od kilku miesięcy.

Przekonać Bayern

"Mundo Deportivo" konkluduje, że w sytuacji przedwczesnego porozumienia w sprawie transferu Lewandowskiego, pozostaje jeszcze kwestia przekonania jego aktualnego pracodawcy, czyli władz Bayernu Monachium. Te ponoć zakomunikowały Polakowi, że nie wyrażą zgody na transfer.



Informacja o możliwej przeprowadzce "Lewego" do Madrytu pojawia się co jakiś czas od 2013 roku, kiedy w półfinałowym meczu Ligi Mistrzów Polak, jeszcze jako zawodnik Borussii Dortmund, strzelił Królewskim cztery gole. Mecz zakończył się wygraną niemieckiej ekipy 4:1.



Pod koniec lutego spekulacje odżyły po zmianie przez Polaka agenta. Został nim izraelski menedżer Pini Zahavi, który w ubiegłym roku sfinalizował przejście Brazylijczyka Neymara z Barcelony do Paris Saint-Germain za rekordową sumę 222 mln euro.