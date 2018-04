Mundial nie dla Zlatana. "Nie jest uwzględniony w planach"





Foto: Wikipedia | Video: Wikipedia / Football.ua, Twan6273, Ardfern, soccer.ru Ibrahimović zamienił ostatnio Manchester United na Los Angeles Galaxy

Zlatan Ibrahimović wpraszał się do szykującej się na mundial kadry, ale byłego kapitana Trzech Koron nie zamierza powołać selekcjoner Janne Andersson. - Sam wcześniej zrezygnował z reprezentacji - podkreślił.

Koniec spekulacji. Zwłaszcza że podsycał je sam piłkarz. Ibrahimović wypalił nawet w szwedzkich mediach, że to on zdecyduje, czy zagra na mundialu. Selekcjoner Andersson stwierdził, że z byłym kapitanem nawet nie rozmawiał. I że o powołaniach sam będzie decydował. Dlatego Ibrahimović, dziś grający w Los Angeles Galaxy, na rosyjski mundial nie pojedzie. Ibrahimović wprasza się na mundial. "To może skończyć się żałosnym upadkiem" Napastnik Los... czytaj dalej »



- Nie, zdecydowanie nie jest uwzględniony w planach reprezentacji, ponieważ sam wcześniej z niej zrezygnował - podkreślił Andersson.



I dodał: - Kilku innych piłkarzy po Euro 2016 również zrezygnowało z kadry. Szanuję ich decyzję, dlatego oni też nie pojadą do Rosji.





Kibice go nie chcą

Ibrahimović ostatnio opowiadał, że jego "szanse na mundial nieco wzrosły". A po zwycięskim golu przed tygodniem przeciwko Chicago Fire (1:0) napisał na portalu społecznościowym, że "są niebiańsko wysokie".



Okazało się, że to był zabieg PR-owy. Taki właśnie slogan został wykorzystany w reklamie firmy bukmacherskiej, której udziałowcem jest Ibrahimović. Piłkarzowi dostało się. Media zarzuciły mu arogancję, bezczelność i pogoń za pieniędzmi.



"Może się ona skończyć dla kończącego karierę podstarzałego piłkarza blamażem i żałosnym upadkiem" - skomentował dziennik "Expressen". "Ibra" przerasta ligę. Znów dał zwycięstwo Zlatan... czytaj dalej »



Także 65 procent szwedzkich kibiców nie widzi ponownie Ibrahimovicia w drużynie narodowej. Ich zdaniem swoim gwiazdorstwem tylko by przeszkadzał, a poza tym w eliminacjach nie rozegrał ani minuty. Słowem, nie zasłużył na powołanie. Bez niego odmłodzona kadra awansowała na mistrzostwa świata, eliminując w barażu Włochów.



Ibrahimović w 116 reprezentacyjnych meczach strzelił 62 gole. Z kadrą był na sześciu wielkich turniejach. Pod koniec marca przeszedł z Manchesteru United do Los Angeles Galaxy.



Skład reprezentacji Szwecji zostanie podany 15 maja. Rywalami Trzech Koron w grupie F będą Niemcy, Korea Południowa i Meksyk.