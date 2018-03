Rozczarowanie Brytyjczyków przed mundialem. "Niektórzy żyją w średniowieczu"





W Wielkiej Brytanii ogromne rozczarowanie. Pierwszy raz od 80 lat na mundial nie pojadą sędziowie z Anglii, Szkocji, Walii lub Irlandii Północnej.

Latem 2016 roku FIFA ogłosiła listę, na której znalazł się tylko jeden Anglik Mark Clattenburg. Rok później przyjął on jednak ofertę z Arabii Saudyjskiej i został tam szefem arbitrów - w ten sposób stracił szansę na wyjazd do Rosji.

Źródło: FIFA.com 36 arbitrów głównych na mundialu w Rosji

Angielska federacja (FA) zwróciła się do FIFA o dopisanie któregoś z ich sędziów. Martin Atkinson, Stuart Attwell, Robert Madley, Michael Oliver, Craig Pawson, Anthony Taylor, Paul Tierney - lista była długa. Komisja Sędziowska odrzuciła tę prośbę. Mało tego, żaden z wymienionych nie załapał się także na listę 63 asystentów. I to w sytuacji, gdy w Rosji będzie większa niż wcześniej liczba arbitrów, z uwagi na wprowadzenie w turnieju systemu VAR, umożliwiającego sędziom wgląd do powtórek przy kontrowersyjnych sytuacjach na boisku.

Źródło: FIFA.com 63 mundialowych asystentów

W efekcie pierwszy raz od 80 lat żaden z arbitrów z Wysp nie pojedzie do Rosji. Chyba że prywatnie.

Ich czasy już minęły

Howard Webb to jedyny reprezentant Wielkiej Brytanii na ostatnich dwóch mundialach - w 2010 i 2014 roku. W RPA prowadził wielki finał, w którym Hiszpania po dogrywce pokonała Holandię.

Źródło: Flickr Webb ostatni raz sędziował cztery lata temu

Z kolei wspomniany Clattenburg sędziował finał ostatnich mistrzostw Europy - Portugalia, także w dodatkowym czasie, okazała się wtedy lepsza od Francji.

Źródło: Flickr (CC BY 2.0) Clattenburg - ostatni czołowy angielski sędzia

Sędziowie Premier League nie cieszą się najlepszą opinią. Menedżer Arsenalu Arsene Wenger powiedział niedawno, że "niektórzy z nich żyją w średniowieczu, jeśli chodzi o traktowanie piłkarzy i argumentowanie swoich decyzji".

Pierwszy raz od 20 lat i mundialu we Francji znalazł się za to w tym doborowym gronie polski arbiter - Szymon Marciniak. Na liście sędziów asystentów są natomiast Tomasz Listkiewicz i Paweł Sokolnicki.



