Reprezentacja w Amp Futbolu rusza na mundial. Ze wsparciem od "Lewego"





Foto: PAP/Leszek Szymański | Video: tvn24 Polacy zagrają w Meksyku

Reprezentacja Polski w Amp Futbolu z nadziejami, ale i respektem wobec rywali jedzie na rozpoczynające się w sobotę mistrzostwa świata osób po amputacjach w meksykańskim San Juan de los Lagos. - Obyśmy mogli po finale napić się tequili - zaznaczył trener Marek Dragosz.

- Jedziemy na mistrzostwa świata i zarówno my, jak i pozostali 23 uczestnicy będą chcieli zdobyć złoty medal. To tak jakby zapytać dziennikarza, czy chciałby zdobyć Nagrodę Pulitzera lub Grand Press. Nie powiem, że naszym celem jest wyjście z grupy, bo to byłby minimalizm. Skupiamy się jednak na tym, żeby wygrać każdy kolejny mecz. Jeśli wygramy siedem, to będziemy się mogli napić tequili - podkreślił na konferencji prasowej w Warszawie Dragosz.

Ostrożni

Jego podopieczni w grupie C mundialu trafili na Kolumbię, Kostarykę i Japonię. Pierwszy mecz rozegrają w niedzielę. Szkoleniowiec starał się tonować hurraoptymizm.



- Byli już mądrzejsi, którzy patrzyli na rankingi i nie najlepiej na tym wyszli. Każdy z rywali ma coś, co go wyróżnia. Podejrzewam, że będziemy walczyć z Kolumbią o awans z pierwszego miejsca w grupie - ocenił.



Kapitan Biało-Czerwonych Przemysław Świercz przyznał, że nie patrzy na przeciwników, a skupia się raczej na swojej drużynie.



- Jeśli zagramy dobrze, to nie będzie miało znaczenia kto jest po drugiej stronie. Mistrzostwa rządzą się swoimi prawami. Gra się właściwie codziennie, więc ważna będzie dyspozycja dnia - podsumował.

Źródło: PAP/Leszek Szymański Przemysław Świercz - kapitan naszej reprezentacji

Wśród faworytów

Prezes stowarzyszenia Amp Futbol Polska Mateusz Widłak wśród kandydatów do medali wymienił m.in. Turcję. Jak dodał, w tym kraju są aż trzy poziomy rozgrywek ligowych w tym sporcie.



- Poza tym faworytami będą także Rosja, Anglia i drużyny z Afryki. Polska też jest wymieniana przy omawianiu możliwej obsady podium - zaznaczył.



Grad medali, ale Polacy plebiscytu nie wygrają Męska załoga... czytaj dalej » Początki tej dyscypliny w kraju sięgają 2011 roku. Biało-Czerwoni w debiucie w MŚ sześć lat temu zostali sklasyfikowani na 11. pozycji. Dwa lata później zaś wywalczyli już czwarte miejsce. Przed rokiem z kolei błysnęli, zdobywając brązowy medal mistrzostw Europy. Widłak zwrócił jednak uwagę, że w reprezentacji zaszło wiele zmian w ostatnim czasie.



- W porównaniu z ubiegłorocznymi ME kadra jest mocno zmieniona, a w porównaniu z poprzednim mundialem niemal zupełnie nowa - podkreślił.



Jednym z najbardziej doświadczonych zawodników jest Świercz, który ma na koncie 67 występów w biało-czerwonych barwach. Dragosz przyznał, że uznał, iż to właściwy moment na odmłodzenie kadry.



- Łzy się polały, niektórzy byli rozgoryczeni, ale to ryzyko związane z tym zawodem. Jestem przekonany, że dokonałem dobrych wyborów. Ci zawodnicy są w najlepszej dyspozycji fizycznej i mentalnej i są gotowi dać z siebie maksimum. Przez ostatni rok osiągnęliśmy w moim przekonaniu profesjonalny poziom. Wszyscy rzetelnie pracują i przykładnie podchodzą do swoim obowiązków - zapewnił szkoleniowiec.

Wsparcie chorążego

Wśród powołanych uwagę zwracają przede wszystkim dwaj zawodnicy. Kamil Rosiek w marcu startował w zimowych igrzyskach paraolimpijskich w Pjongczangu w biegach narciarskich i biathlonie. Podczas tej imprezy był też chorążym polskiej ekipy. Z kolei Kamil Grygiel jest najnowszą twarzą w reprezentacji - wystąpił w niej na razie zaledwie cztery razy.



- Kamil Rosiek to profesjonalista. Odkąd go znam, stawiam go za wzór do naśladowania. Nie mówi może za wiele, ale bardzo dużo robi. O Kamilu Grygielu dowiedziałem się od mojego kolegi. Jeszcze do niedawna grał w piłkę w drużynie 11-osobowej, rywalizując na boisku z zawodnikami pełnosprawnymi. Może nie ma dużego doświadczenia w Amp Futbolu, ale jestem pewny, że będzie cenną postacią w naszej drużynie podczas MŚ. Nazwijmy to intuicją trenerską - zaznaczył Dragosz.

"Lewy" trzyma kciuki

Specjalne przesłanie dla jego zawodników miał Robert Lewandowski. Piłkarz Bayernu Monachium i kapitan reprezentacji Polski, który wcześniej wsparł drużynę, także finansowo, życzył im powodzenia umieszczając krótki filmik w mediach społecznościowych.



Robert Lewandowski ze specjalnym przesłaniem do reprezentantów @AmpFutbolPolska przed wylotem na MŚ #JednąNogąwFinalepic.twitter.com/jJsTC7MFRL — Michał Pol (@Polsport) 23 października 2018