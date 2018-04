Wybrali najpiękniejszego gola w historii mundialu





W historii mistrzostw świata wiele było pięknych goli. FIFA postanowiła przeprowadzić plebiscyt na tego najpiękniejszego. W głosowaniu kibiców wygrał Meksykanin Manuel Negrete za nożyce w meczu z Bułgarią w 1986 roku.

Pod koniec marca FIFA wybrała 32 efektowne bramki zdobyte podczas wszystkich mundialach i zestawiła je w pary w "drabince", przypominającej tę z fazy pucharowej mundialu. Kibice wybierali po jednej w głosowaniu na oficjalnym profilu FIFA na Facebooku.



Introducing the #WorldCup Greatest Goals Facebook bracket!

Starting 31 March at 10:00am CET, YOU will begin the process of choosing the greatest World Cup goal of all time, on the official FIFA World Cup Facebook page

https://t.co/JoHLuXKao6pic.twitter.com/6njiS0VSkh — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 30, 2018





Wydawało się głównym faworytem do zwycięstwa będzie genialny rajd Diego Maradony zakończony golem w meczu z Anglią w 1986 roku. Tymczasem trafienie Argentyńczyka w ogóle nie doszło do "finału". Tam znalazły się piękne trafienie Negrete z Bułgarią w 1986 roku oraz uderzenie z dystansu Brazylijczyka Edera w meczu z ZSRR w 1982 roku.

"Zwycięstwo całego Meksyku"

Większe uznanie głosujących wzbudziła bramka zdobyta przez Negrete, który wymienił dwa podania z partnerem z drużyny i strzelił nożycami" celnie do bramki z około 15 metrów, uderzając piłkę na wysokości półtora metra. Meksyk, gospodarz mundialu w 1986 roku, wygrał to spotkanie 1/8 finału 2:0.



La inolvidable tijera mundialista con sello mexicano, analizada desde otra perspectiva gracias a @Hyundai_Global. pic.twitter.com/vLD3C7RDmv — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) March 30, 2018





Szczęśliwy zwycięzca, związany przez całą karierę tylko z klubami meksykańskimi, posługuje się Twitterem, toteż odniósł się tam do werdyktu. "Dziękuję wszystkim, którzy na mnie głosowali w finale. To nie moje zwycięstwo, to zwycięstwo całego Meksyku" - napisał.



Gracias a todos los que con su voto me llevaron a la final. No es mi victoria, es de todo Mexico pic.twitter.com/xfPsJyQfHa — Manuel Negrete (@manuelnegrete22) April 7, 2018