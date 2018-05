Trener debiutanta się nie patyczkował. Od razu ogłosił ostateczną kadrę na mundial





Chociaż czasu na decyzje jest jeszcze sporo, bo niespełna miesiąc, to selekcjoner debiutującej na mundialu Islandii Heimir Hallgrimmsson już teraz jako pierwszy przedstawił 23-osobową kadrę, którą zabierze do Rosji. Co ciekawe, nie ma w niej żadnego piłkarza występującego na co dzień w rodzimej lidze.

Każda z 32 reprezentacji, która weźmie udział na mundialu ma obowiązek do 14 maja zgłosić do FIFA szerokie składy liczące od 30 do 35 nazwisk. Selekjconer Polaków Adam Nawałka zrobił to w piątek. W ścisłym składzie na mundial 2018 znajdzie się ostatecznie 23 zawodników. Czas, by podać kompletne kadry, selekcjonerzy mają do 4 czerwca.



Co ciekawe, już w lutym selekcjoner reprezentacji Brazylii Tite podał nazwiska 15 z 23 piłkarzy, których zamierza powołać do kadry. Mało tego, ogłosił nawet wyjściową jedenastkę. Pierwszym, który ogłosił cały skład jest selekcjoner absolutnego debiutanta i najmniejszego kraju, który dostąpił zaszczytu gry na mundialu (ponad 330 tysięcy mieszkańców) Islandii. Potrzebna operacja, straci mundial. Dramat Daniego Alvesa Spełnił się... czytaj dalej »

Jedyny taki uczestnik?

- Tak wczesny wybór drużyny to bardzo świadome działanie. Do mundialu pozostało 34 dni, więc czas się zająć już konkretnymi przygotowaniami - powiedział szkoleniowiec podczas konferencji prasowej na stadionie narodowym w Reykjaviku. Aż piętnastu jego wybrańców grało na Euro 2016.

Jak skomentowały islandzkie media, w kadrze znalazło się zaledwie czterech napastników, lecz "prawdziwym ewenementem" jest fakt, że Islandia będzie chyba jedynym uczestnikiem mundialu, który w składzie nie ma ani jednego zawodnika z krajowej ligi.

Jaki to przyniesie skutek? Przed dwoma laty Islandczycy wystąpili pierwszy raz w historii w mistrzostwach Europy i podbili serca wielu kibiców, docierając do ćwierćfinału i tam odpadając dopiero z gospodarzami Francuzami. Na mundialu trafili do grupy D, w której spotkają się z Argentyną, Nigerią i Chorwacją.

23 wybrańców selekcjonera Islandii:

Bramkarze: Hannes Thor Halldorsson (Randers FC, Dania), Runar Alex Runarsson, (FC Nordsjaelland, Dania), Frederik Schram, (Roskilde, Dania);

Obrońcy: Kari Arnason (FC Aberdeen, Szkocja), Ragnar Sigurdsson, Sverrir Ingi Ingason (obaj FK Rostów, Rosja), Birkir Mer Aevarsson (Hammarby IF, Szwecja), Ari Freyr Skulason (FC Lokeren, Belgia), Lily Bergen Magnusson (Bristol City, Anglia), Holmar Orn Eyjolfsson (Lewski Sofia, Bułgaria), Samuel Kari Fridjonsson (Valerenga Oslo, Norwegia);

Pomocnicy: Gylfi Sigurdsson (Everton FC, Anglia), Aron Einar Gunnarsson, (Cardiff City, Walia), Johann Berg Gudmundsson (FC Burnley, Anglia), Emil Hallfrethsson (Udinese Calcio, Włochy), Birkir Bjarnason (Aston Villa, Anglia), Arnor Ingvi Traustason (Malmoe FF, Szwecja), Olafur Ingi Skulason (Karabukspor, Turcja), Rurik Gislason (SV Sandhausen, Niemcy);

Napastnicy: Alfred Finnbogason (FC Augsburg, Niemcy), Jon Dadi Bdvarsson (FC Reading, Aniemcy), Bjoern Bergmann Sigurd (FK Rostów), Albert Gudmundsson (PSV Eindhoven).