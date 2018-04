Ma 45 lat i chce pojechać na mundial. "Wiek to tylko numer na papierze"





Foto: HALED ELFIQI/PAP/EPA | Video: Reuters TV W Egipcie gościł ostatnio Puchar Świata

Jest pokolenie świetnych piłkarzy, którym przez całe życie nie dane było zagrać na mistrzostwach świata. Egipski bramkarz Essam El-Hadary może zadebiutować na najważniejszej piłkarskiej imprezie w wieku 45 lat. Jeśli tak się stanie, będzie najstarszym uczestnikiem mundialu.

Egipcjanin od wielu lat jest numerem jeden swojej drużyny narodowej. Rozegrał w niej grubo ponad 150 meczów, przeżył wielkie chwile, jak choćby zwycięstwo z Włochami podczas Pucharu Konfederacji w 2009 roku. - Jedyne, czego mi brakuje, to występ w mistrzostwach świata - mówił jeszcze w zeszłym roku w jednym z wywiadów. Hiszpanie ujawnili. Będzie mistrzostwo, będzie historyczna premia Opłaca się być... czytaj dalej »

Przykład dla ludzi

Wiele wskazuje na to, że wkrótce będzie mógł spełnić i to marzenie. W październiku Faraonowie po 28 latach przerwy zapewnili sobie przepustki do Rosji dzięki wygranej z Kongo 2:1. Tylko więc jakaś nieoczekiwana kontuzja spowodowałby, że go tam zabraknie. Golkiper desperacko pragnie być częścią 23-osobowej kadry.

- Jestem bardzo szczęśliwy na samą myśl o mistrzostwach świata. To przykład nie tylko dla piłkarzy, ale też wszystkich ludzi, że warto uwierzyć w swoje marzenia i walczyć, aby się ziściły - stwierdził bramkarz w wywiadzie dla BBC.

Wiek nie jest dla niego żadną przeszkodą. - Mam 45 lat, ale dla mnie to tylko numer na papierze - podkreślił. - Ciężko trenuję każdego dnia, słowo niemożliwe dla mnie nie istnieje. Będę walczyć - dodał golkiper grający na co dzień w saudyjskim Al-Taawon.

Jeżeli zagra, to od razu zapisze się w historii. Zostanie najstarszym piłkarzem, który wystąpił na mundialu. Obecnie rekordzistą jest kolumbijski bramkarz Faryd Mondragon, który na ostatnim mundialu w Brazylii w 2014 roku wszedł na ostatnie pięć minut ostatniego meczu fazy grupowej z Japonią. Liczył sobie 43 lata i trzy dni.

Źródło: HALED ELFIQI/PAP/EPA Essam El-Hadary przejdzie do historii?

Dla zmarłego taty

El-Hadary'emu szczególnie zależy na zrealizowaniu celu. - Mój ojciec, który zmarł powiedział mi, że jego marzeniem jest obserwowanie mnie grającego na mistrzostwach świata. Chcę sprawić, by mój tata był dumny - zakończył.

Na mistrzostwach Egipt zagra w grupie A z Urugwajem, Rosją i Arabią Saudyjską.