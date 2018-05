Mourinho: z Ronaldo nie ma rzeczy niemożliwych dla Portugalii





Trener Manchesteru United Jose Mourinho uważa, że dla reprezentacji Portugalii z Cristiano Ronaldo w składzie nie będzie rzeczy niemożliwych na mundialu w Rosji. - Ma interesujący skład - skomentował.

Przed dwoma laty Ronaldo doczekał się wielkiego sukcesu z kadrą, zwyciężając w mistrzostwach Europy. W klubie od dawna jest spełniony. Na mundial może przyjechać jako pięciokrotny triumfator Ligi Mistrzów. Rywalem Realu w finale będzie Liverpool (26 maja w Kijowie).

Mistrz świata walczy z czasem. "Nie ma żadnej prognozy, kiedy wrócę" Bramkarz Bayernu... czytaj dalej » O szansach Portugalii na mistrzostwach świata wypowiedział się Mourinho. - Ma interesujący skład - podkreślił.

Z jego słów wynika jednak, że ewentualny sukces będzie zależał przede wszystkim od Ronaldo. - Bez Cristiano mogłoby to być niemożliwe. Ale z nim w składzie nic nie będzie niemożliwe - skomentował trener Czerwonych Diabłów.

Docenił Brazylię

55-letni Mourinho został także zapytany o szanse Argentyny, która na mistrzostwo świata czeka od 1986 roku.



- Uważam, że bez Lionela Messiego Argentyna nie byłaby pretendentem. Ale z nim będzie jednym z faworytów turnieju - stwierdził.



Były szkoleniowiec Realu i Interu zwrócił również uwagę na siłę reprezentacji Brazylii.



- Bardzo podoba mi się struktura reprezentacji Brazylii, jej taktyka i mentalność. To mieszanka naturalnego talentu Brazylijczyków z poważnym podejściem taktycznym, fizycznym. To zespół zdolny do skutecznej obrony, z odpowiednim wsparciem. A z przodu są Willian, Neymar, Philippe Coutinho i Gabriel Jesus... Wszyscy gracze o wyjątkowych umiejętnościach - podkreślił Mourinho.



Mistrzostwa świata w Rosji rozpoczną się 14 czerwca.



Portugalia trafiła do grupy B - z Hiszpanią, Marokiem i Iranem. Rywalami Argentyny w grupie D będzie Islandia, Chorwacja i Nigeria. Brazylia w grupie E zmierzy się ze Szwajcarią, Kostaryką i Serbią.

Źródło: CC BY-SA 2.0 / Aleksandr Osipov Mourinho nie prowadził jeszcze żadnej reprezentacji

