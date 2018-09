Mourinho skazany na rok więzienia w zawieszeniu





Foto: Aleksandr Osipov / CC BY-SA 2.0 | Video: Reuters Mourinho dziś trenuje Manchester United

Jose Mourinho został skazany przez hiszpański sąd na rok więzienia w zawieszeniu. To kara za unikanie płacenia podatków, gdy Portugalczyk, dziś trener Manchesteru United, prowadził Real Madryt.

Według madryckiego dziennika "El Mundo" Mourinho zgodził się na taki wyrok zawieszeniu za dwa przestępstwa podatkowe. Miał je popełnić w latach 2011-2012. Przyznał się do zarzucanego mu przez fiskusa ukrycia na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych 3,3 mln euro należnych hiszpańskiej skarbówce z tytułu swoich zarobków z praw do wizerunku.



Sąd nakazał też Mourinho oddanie hiszpańskiemu fiskusowi 1,98 mln euro.



Hiszpańskie media przypominają, że innym oskarżonym w związku z niepłaceniem podatków był ostatnio Cristiano Ronaldo. W czerwcu były napastnik Realu Madryt doszedł do porozumienia z hiszpańskim urzędem skarbowym. W zamian za zwrot 19 mln euro fiskus zapowiedział zakończyć proces wytoczony Ronaldo z powodu ukrywania przez gracza części zobowiązań podatkowych. Portugalczyk był oskarżony o niezapłacenie skarbówce 14,7 mln euro z tytułu swoich praw do wizerunku w latach 2011-2014.

Główny powód transferu

Problemy z hiszpańskim fiskusem były, według portugalskich mediów, głównym powodem transferu Ronaldo z Realu Madryt do Juventusu Turyn w lipcu br.



Mourinho w karierze trenerskiej prowadził Benficę Lizbona, Uniao Leiria, FC Porto, Chelsea Londyn, Inter Mediolan, Real Madryt i od 2016 r. Manchester United. Portugalczyk dwukrotnie triumfował w Lidze Mistrzów (z FC Porto oraz Interem Mediolan).