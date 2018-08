Mourinho recenzuje dokument o City. "Piłkarzy kupić można, klasy nie"





Dokumentu o Manchesterze City Jose Mourinho jeszcze nie oglądał, ale zdanie na jego temat ma wyrobione. Komentarz Portugalczyka rzecz jasna nie spodoba się ani właścicielom mistrza Anglii, ani trenerowi, ani kibicom.

Parady Fabiańskiego na nic. Londyńczycy znów bez punktów Trudne początki... czytaj dalej » Dowodzeni przez Pepa Guardiolę Obywatele w wyścigu po tytuł zgarnęli aż 100 punktów. Czerwone Diabły, których menedżerem jest Mourinho, były drugie, tracąc punktów 19.



City szansę na mistrzostwo miało już 7 kwietnia, mierząc się u siebie właśnie z United. Do przerwy prowadziło 2:0, przegrało 2:3. Fetę trzeba było przełożyć, choć w tunelu czekały okolicznościowe koszulki z nadrukiem "Dokonaliśmy tego w derbach".



Mourinho nie zapomniał i tej zniewagi.

"Powinienem poprosić o tantiemy"

Premiera "All Or Nothing" odbyła się w kończącym się tygodniu. - Nie wiedziałem, ale o kilku poruszanych tam sprawach wiem. Moja pierwsza reakcja? Jeżeli klub jest bogaty, może kupić najlepszych piłkarzy. Klasy kupić nie można - oświadczył Portugalczyk.



Kilka słów poświęcił też drugiej reakcji. - Skoro pojawiam się w tym filmie, powinienem poprosić o tantiemy. Beze mnie nie sprzedawałby się za dobrze, więc nie mogło mnie tam zabraknąć.



Zapowiedział, że z praw autorskich zrezygnuje pod jednym warunkiem - jeżeli City przyśle mu w prezencie jedną z tych koszulek, które dzięki niemu szybko stały się nieaktualne.

Źródło: CC BY-SA 2.0 / Aleksandr Osipov Mourinho jak zwykle w formie