- Po przejściu do Los Angeles Galaxy Szweda Zlatana Ibrahimovicia europejska piłka nożna straciła wielkiego gracza, ale dzięki temu poziom soccera w USA znacznie się podniesie - uważa szkoleniowiec Manchesteru United Portugalczyk Jose Mourinho.

Pod koniec ubiegłego tygodnia Ibrahimović, ostatnio występujący w ekipie Czerwonych Diabłów, przeszedł do Los Angeles Galaxy.



- Dla mnie to jest zawsze bardzo smutne, gdy doskonały piłkarz odchodzi z klubu - powiedział Mourinho. - Pamiętam ostatni mecz Luisa Figo ze mną i Interem. To był jeden z najsmutniejszych momentów w mojej karierze zawodowej. Dzisiaj mogę tylko powiedzieć: żegnaj Zlatan, piłka w Europie straciła bardzo wiele - ocenił "The Special One".

Można się nadal cieszyć

Galaktyczne powitanie "Ibry" w Los Angeles Zlatan... czytaj dalej » Portugalczyk dodał jednak, że wierzy, iż okres gry w LA Galaxy nie będzie dla Szweda stracony.



- To będzie dobry czas dla futbolu amerykańskiego. Ibra pokaże tam pasję i pełny profesjonalizm. Jest przecież wielką piłkarską osobowością. Pokaże tam, jak można cieszyć się piłką w ostatnich latach kariery - dodał szkoleniowiec.



Ibrahimović rozstał się z Manchesterem w ubiegły czwartek. Wówczas angielski klub rozwiązał z nim kontrakt ze skutkiem natychmiastowym za porozumieniem stron. Słynny Szwed nie wystąpił w żadnym oficjalnym meczu od grudnia z powodu kontuzji.

Plany "Ibry"

Przejście 36-letniego Ibrahimovicia do MLS nie było zaskoczeniem. Od pewnego czasu amerykańskie media informowały, że takie są plany i że Szwed podpisze kontrakt do końca sezonu 2019.



Ibrahimović doznał poważnej kontuzji kolana 20 kwietnia ubiegłego roku podczas spotkania z RSC Anderlecht w Lidze Europy, a mimo to był najlepszym strzelcem United w sezonie 2016/17. Do gry powrócił dopiero w listopadzie, jednak już w połowie grudnia w ligowym starciu z Burnley znów nabawił się poważnej kontuzji.



Reprezentacyjną karierę zakończył po Euro 2016, rozegrawszy 116 meczów, w których zdobył 62 bramki. Co ciekawe, na początku marca "Ibra" powiedział dziennikarzom, że jest zainteresowany grą w mistrzostwach świata w Rosji (14 czerwca - 15 lipca). Do kadry Szwecji raczej już jednak nie zostanie zaproszony.