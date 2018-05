Salah z prestiżową nagrodą. Jako pierwszy gracz z Afryki





Egipcjanin Mohamed Salah został wybrany najlepszym graczem ligi angielskiej w sezonie 2017/18 w plebiscycie brytyjskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Piłkarskich (FWA). 25-letni napastnik Liverpoolu jest pierwszym graczem z Afryki, który wygrał ten plebiscyt.

Salah w czerwcu ubiegłego roku odszedł z Romy do Liverpoolu za 42 mln euro. Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki w tym sezonie strzelił 43 gole. Z 31 trafieniami prowadzi w klasyfikacji strzelców Premier League, a jego Liverpool zajmuje trzecie miejsce.



Very fortunate to be adding another award in my first season playing with this great group of players! Lovren did you vote for me? pic.twitter.com/lO7DdAzbuS — Mohamed Salah (@MoSalah) 30 kwietnia 2018





Może dać upragniony finał

Burza o Salaha, Mourinho się broni. "To nie ja go sprzedałem" - Przyszedł do... czytaj dalej » Poza tym The Reds mają szansę zagrać w finale Ligi Mistrzów. Po raz pierwszy od 10 lat występują w półfinale Champions League. Do środowego rewanżu z Romą przystąpią po wygranej u siebie 5:2. Salah strzelił dwa gola, a dwa inne wypracował.



Z reprezentacją Egiptu zagra na mistrzostwach świata w Rosji z gospodarzami, Arabią Saudyjską i Urugwajem w grupie A.



Nagroda została ufundowana z inicjatywy Charlesa Buchana, byłego piłkarza, a potem dziennikarza. Plebiscyt po raz pierwszy został zorganizowany po zakończeniu sezonu 1947/48, a laureatem został skrzydłowy Blackpool FC Stanley Matthews.

