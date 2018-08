Koniec duopolu Ronaldo i Messiego. "Niedorzeczny, wręcz haniebny wybór"





Lionel Messi i Cristiano Ronaldo w ostatnich sezonach ścigali się sami ze sobą. To oni zamieniali się pozycjami na podium najważniejszych plebiscytów. Dopiero Luka Modrić, wybrany przez UEFA najlepszym piłkarzem ubiegłego sezonu na Starym Kontynencie, przełamał duopol. - To wybór niedorzeczny, wręcz haniebny - skwitował Jorge Mendes, agent Ronaldo.

W czwartek przy okazji losowania fazy grupowej Ligi Mistrzów wręczono nagrody za poprzedni sezon. Ta najbardziej prestiżowa trafiła w ręce Modricia, który został wybrany również najlepszym pomocnikiem. Plebiscyt zorganizowany przez Europejską Unię Piłkarską został zdominowany przez graczy Realu. Wśród bramkarzy zwyciężył Keylor Navas, wśród obrońców Sergio Ramos, najlepszym napastnikiem ogłoszono Ronaldo.

Kapitułę tworzyło 80 trenerów drużyn, które wystąpiły w fazie grupowej Ligi Mistrzów (32) i Ligi Europy (48) w zeszłym sezonie oraz 55 dziennikarzy z każdego z krajów członkowskich UEFA.

"Niósł Real na swoich plecach"

Wybór głosujących spotkał się z ostrą krytyką Mendesa, którego trudno posądzać o obiektywizm. W końcu od lat jego najważniejszym klientem jest Ronaldo.

- Na murawie decydują się losy meczu. I właśnie tam Cristiano zwyciężył. Strzelił 15 goli, niósł Real na swoich plecach i znów podbił Ligę Mistrzów. To wybór niedorzeczny, wręcz haniebny. Nie ma wątpliwości, kto powinien wygrać. Ronaldo jest najlepszy na świecie na swojej pozycji - stwierdził Mendes, cytowany przez portugalski dziennik "Record".

Sam Ronaldo na gali w Monako się nie stawił, o czym ponoć nie uprzedził organizatorów. W przeciwieństwie do Messiego, który i tak nie mógł liczyć na żadne wyróżnienie. Giuseppe Marotta, dyrektor generalny Juventusu i nowy przełożony Portugalczyka, wytłumaczył, że zatrzymały go sprawy osobiste. Jak skomentował wyniki plebiscytu? - Głosowałbym na Ronaldo i mówię to jako kibic piłkarski - zaznaczył.

Źródło: PAP/EPA Modrić z główną nagrodą

Media spekulują

Modrić wygrał ze znaczącą przewagą. Chorwacki wicemistrz świata uzyskał 313 punktów przy 223 Ronaldo. Trzeci był Mohamed Salah z Liverpoolu - 134.

Według hiszpańskich mediów, Ronaldo nie przyleciał, bo ponoć nie chciał spotkać byłych kolegów z Realu. - O jego braku dowiedzieliśmy się, gdy podpinano nam mikrofony. Byliśmy zaskoczeni, ale niech robi, co chce. Modrić zasłużył na główną nagrodę - skomentował Ramos.

Ronaldo wciąż jest najbardziej utytułowanym graczem w plebiscycie UEFA. Z ośmiu edycji triumfował w trzech, Messi w dwóch. Obaj od dekady wymieniają się Złotą Piłką, najbardziej prestiżową nagrodą w futbolu.

Wyniki plebiscytu na najlepszego piłkarza sezonu w plebiscycie UEFA:

1. Luka Modrić (Chorwacja/Real Madryt) - 313 pkt

2. Cristiano Ronaldo (Portugalia/Real Madryt, Juventus Turyn) - 223

3. Mohamed Salah (Egipt/Liverpool) - 134

4. Antoine Griezmann (Francja/Atletico Madryt) - 72

5. Lionel Messi (Argentyna/Barcelona) - 55

6. Kylian Mbappe (Francja/Paris St. Germain) - 43

7. Kevin De Bruyne (Belgia/Manchester City) - 28

8. Raphael Varane (Francja/Real Madryt) - 23

9. Eden Hazard (Belgia/Chelsea Londyn) - 15

10. Sergio Ramos (Hiszpania/Real Madryt) - 12