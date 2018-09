Mobilizująca muzyka dla Włochów. "Musimy się odbić od głębokiego dna"





Foto: PAP/EPA | Video: tvn24 Włosi zmierzą się z Polakami w piątek

Przed piątkowym meczem z Polską w Lidze Narodów włoscy komentatorzy zwracają uwagę przede wszystkim na Mario Balotellego, z którym związane są największe nadzieje na strzelanie goli. Wygrana byłaby pierwszym sukcesem nowego selekcjonera, Roberto Manciniego.

Polska przyjeżdża. Nie sprzedano nawet połowy biletów Nie zanosi się,... czytaj dalej » Dziennik "La Repubblica" pisze w czwartek, że Balotelli, którego Mancini powołał do reprezentacji po kilku latach nieobecności, jest coraz lepiej zintegrowany z drużyną. Gazeta dodaje, że podczas zgrupowania w Coverciano szkoleniowiec - przedstawiając strategię na spotkanie w Bolonii - umieścił w centrum uwagi jedno słowo - gol. I wielokrotnie je powtarzał.

Najgorszy sezon w historii

Plan ten, jak dodano w artykule, ma pomóc zrealizować czterech zawodników: oprócz Balotellego także Andrea Belotti, Ciro Immobile i Simone Zaza.



Rzymski dziennik zwraca uwagę na olbrzymie znaczenie meczu dla włoskiej reprezentacji, która ma za sobą najgorszy sezon w historii. Po nieobecności na mundialu w Rosji musi się odbić od "głębokiego dna".



W meczach Ligi Narodów, nowej rywalizacji pod szyldem UEFA, Włosi nie mają miejsca na błędy - tak mobilizuje reprezentację "La Gazzetta dello Sport". Podkreśla, że wyniki z LN mogą mieć decydujący wpływ na późniejsze zmagania o awans do mistrzostw Europy 2020 roku. "A tam nie może nas zabraknąć" - zaznacza dziennik.



Na jego łamach ujawniono także, jaką mieszanką muzycznych utworów nowy selekcjoner mobilizował swoich wybrańców na zgrupowaniu. Tytuły mówią wszystko: "Eye of the tiger" grupy Survivor, "I want it all" zespołu Queen, a także "On the top of the world" Imagine Dragons.

Źródło: PAP/EPA Włosi liczą na Balotellego