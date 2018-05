Ibrahimović wyrzucony z boiska. Uderzył rywala, potem odstawił szopkę





Były pierwsze gole w amerykańskiej lidze MLS, teraz jest pierwsza czerwona kartka. Zlatan Ibrahimović przypomina o swoim drugim, gorszym obliczu. Tym razem napastnik Los Angeles Galaxy wyleciał z murawy za uderzenie rywala.

Nie chciał go trener, nie chcieli kibice. "Ibra" podjął decyzję w sprawie mundialu To już pewne -... czytaj dalej » Wejście w amerykańską ligę miał genialne. Szwed w debiucie strzelił dwa gole i zapewnił swojemu Los Angeles Galaxy zwycięstwo 4:3 w meczu z Los Angeles FC. Szczególnej urody było jego pierwsze trafienie, gdy stojąc na 40. metrze od bramki rywali popisał się fantastycznym wolejem.

Kilka dni później dołożył jeszcze gola w spotkaniu z Chicago Fire - to było w połowie kwietnia. Potem już Szwed nie wpisał się na listę strzelców. Chociaż miał na to cztery mecze, w których rozegrał po 90 minut. Co więcej, Zlatan nie strzelał, to i jego zespół w nich nie wygrywał. Przełamanie miało przyjść w poniedziałkowym starciu z dziesiątą siłą Konferencji Wschodniej Montreal Impact.

Krewki Zlatan

Tymczasem w 39. minucie przy stanie 0:0 Szwed starł się z Michaelem Petrasso. Obaj patrzyli w kierunku piłki i nagle cofając się Kanadyjczyk, wyraźnie przypadkowo, nadepnął na stopę Zlatana. Ten gdy tylko poczuł korki rywala, natychmiast odpłacił się uderzeniem w twarz dużo mniejszego od siebie piłkarza. Za chwilę obaj wylądowali na murawie - jeden trzymając się za stopę, drugi za głowę. Po analizie VAR, sędzia wręczył żółtą kartkę Petrasso i czerwoną Ibrahimoviciowi. Szweda czeka raczej nieco dłuższy rozbrat z piłką.



After Video Review, Zlatan Ibrahimovic receives a red card for violent conduct. #MTLvLAhttps://t.co/qF8UcCZYuy — Major League Soccer (@MLS) May 21, 2018





To pierwszy raz, gdy Zlatan nie zapanował nad swoimi nerwami za oceanem, ale nie pierwszy licząc całą karierę doświadczonego zawodnika. Statystycy szybko obliczyli, że 36-latek otrzymał w poniedziałek ósmą czerwoną kartkę. Wśród nich były już wykluczenia za cios niczym z filmów Kung Fu, także to najnowsze nie może specjalnie szokować.

Poradzili sobie bez niego

Mimo gry w osłabieniu, drużyna Ibrahimovicia przełamała niekorzystną serię i wygrała 1:0. Kwadrans przed końcem losy meczu rozstrzygnął Norweg Ola Kamara. Dzięki wygranej pięciokrotni mistrzowie MLS awansowali na siódme miejsce w tabeli Konferencji Zachodniej.