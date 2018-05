Wybierz hasło na autokar Polaków. FIFA przedstawiła trzy propozycje





Do mundialu już tylko nieco ponad miesiąc, więc FIFA dopina wszystko na ostatni guzik. Na oficjalnej stronie światowej federacji rozpoczęło się głosowanie, w ramach którego kibice każdej z 32 reprezentacji biorących udział w mistrzostwach świata mogą wybrać hasło na autokar, którym ich drużyna będzie się przemieszczać w trakcie rosyjskiego turnieju.

Tak jak w poprzednich latach, tak i teraz piłkarska federacja chce, by to kibice zdecydowali, jakie hasło będzie towarzyszyć ich bohaterom na oficjalnych autokarach. "Rosja gotowa na 99 procent". FIFA spokojna o mundial - Pozostały... czytaj dalej »

Jest faworyt?

To już ostatnia faza konkursu. W pierwszej można było wysyłać swoje propozycje haseł, w kolejnej organizatorzy wybrali spośród nich po trzy najlepsze, które teraz, w końcowym etapie, poddane zostają pod głosowanie.

W przypadku reprezentacji Polski można głosować na jedną z trzech finałowych propozycji: "Miliony serc, jedno bicie", "Jeden kraj, jedna drużyna, jeden cel", "Polska, dawaj!". Głosować można tutaj, oddając tylko jeden głos. Wyniki poznamy dopiero po zakończeniu głosowania.

Przypomnijmy, że tuż po październikowym zwycięskim meczu z Czarnogórą (4:2), w którym Biało-Czerwoni zapewnili sobie przepustki na rosyjski mundial, zawodnicy założyli koszulki na których widniało to hasło: "Polska, dawaj!".

Były już "dobra zabawa" i "niemożliwe staje się możliwe"

A jakie hasła widniały na polskim autokarze w poprzednich mistrzostwach, w których organizowano konkurs i w których nasza drużyna narodowa brała udział? Dwa lata temu podczas Euro we Francji widzieliśmy slogan: "Łączy nas piłka". Polskie Euro w 2012 roku to hasło: "Razem niemożliwe staje się możliwe". 2008 rok i mistrzostwa w Austrii i Szwajcarii to hasło: "Bo liczy się sport i dobra zabawa!", natomiast na mundialu w Niemczech w 2006 roku: "Biało-Czerwoni! Waleczni i niebezpieczni!".



