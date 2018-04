Klose wraca do Monachium. Bayern obsadza stołki byłymi graczami





Foto: Agência Brasil CC BY 3.0 br | Video: PAP/EPA Do rozmów z Miroslavem Klose doszło przy okazji półfinału Pucharu Niemiec

Bayern ściąga kolejnych graczy z przeszłością w Monachium. Jak poinformował dyrektor sportowy klubu Hasan Salihamidzić, trenerem drużyny do lat 17 zostanie Miroslav Klose. Wiadomo już, że trenerem pierwszej drużyny będzie Niko Kovac, a i to nie koniec.

Informację o powrocie urodzonego w Polsce byłego napastnika do Bawarii, Salihamidzić podał tuż przed półfinałem Pucharu Niemiec, w którym Bayern rozgromił Bayer Leverkusen 6:2. Klose otrzymał propozycję poprowadzenia drużyny młodzieżowej. Pracę ma rozpocząć od początku przyszłego sezonu.

Część filozofii

Dwa gole Lewandowskiego, Bayern rozjechał w półfinale Bayern blisko... czytaj dalej » - To były bardzo udane rozmowy. Klose to świetny chłopak, światowa gwiazda, która w piłce doświadczyła wszystkiego - powiedział Bośniak w rozmowie ze "Sky". - To część naszej filozofii, by takich facetów do nas ściągać - dodał.

Oficjalne potwierdzenie zatrudnienia byłego piłkarza ma zostać ogłoszone w najbliższych dniach.

Klose ma 39-lat. W piłkę nie gra od dwóch, ale ze sportem się nie rozstał i pracuje jako jeden z asystentów Joachima Loewa w reprezentacji Niemiec. Reprezentacji, dla której rozegrał aż 137 meczów i strzelił 71 goli (16 na mistrzostwach świata - rekord imprezy).

Koszulkę Bayernu zakładał w latach 2007-2011 (150 meczów, 53 gole).

Jeszcze Scholl

O rozmowach Klose-Bayern czytamy w "Kickerze", a w środę bardzo ciekawe informacje podał również "Sport Bild". W klubie z Monachium może ponownie pojawić się również Mehmet Scholl. Prezes Uli Hoeness widziałby go w roli szkoleniowca rezerw. Nie byłaby to dla Scholla pierwszyzna, bo pracował już na tym stanowisku (2008-2009 i 2012-2013).

Wygląda na to, że w przyszłym sezonie wszystkie najważniejsze stołki w FCB obsadzone będą przez byłych graczy klubu. Kilka dni temu potwierdzono, że pierwszą drużynę poprowadzi Nico Kovac. A dyrektor Salihamidzić niemal dekadę grał w monachijskiej drużynie.

Źródło: PAP/EPA/Matthias Kovac był piłkarzem Bayernu w latach 2001-2003