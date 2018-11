Milik wszedł w końcówce i trafił. Hat-trick jego kolegi





»

Arkadiusz Milik zdobył bramkę, a Belg Dries Mertens popisał się hat-trickiem w barwach Napoli, w wygranym 5:1 meczu 11. kolejki włoskiej ekstraklasy z Empoli. Polak na boisko wszedł w 83. minucie, zmieniając Piotra Zielińskiego, a do siatki trafił w 90.

Bramkarz przelobowany w 91. minucie. Milan dopadł zespół Piątka Zbliżał się... czytaj dalej » To czwarty gol Milika w sezonie ligowym. Mertens ma ich siedem i jest wiceliderem klasyfikacji strzelców, ex aequo z kolegą z zespołu Lorenzo Insigne oraz Portugalczykiem Cristiano Ronaldo z Juventusu.



Wśród najskuteczniejszych - dziewięć bramek - prowadzi Krzysztof Piątek z Genoi.

Za Juventusem

Pierwszego gola w meczu z Empoli uzyskał Insigne (w dziewiątej minucie), a Mertens do siatki trafił w 38., 64. i trzeciej doliczonej do drugiej połowy. Gości stać było tylko na jedną odpowiedź.



Liderujący w tabeli Juventus - trzy punkty przewagi nad Napoli - w sobotę zmierzy się przed własną publicznością z Cagliari.



Ekipa z Neapolu we wtorek podejmie Paris Saint-Germain w spotkaniu grupy C Ligi Mistrzów.

Źródło: PAP/EPA Napoli rozbiło Empoli 5:1