Milik w końcu trafił, kapitan Piszczek mógł podziwiać

Foto: sscnapoli.it Video: tvn24

Milik: kontuzję zostawiam za sobą

1.06 | - Kontuzje są częścią sportu - zdarzają się. To, co było, zostawiam za sobą. Skupiam się na tym, co teraz i udoskonalaniu mojej gry. Najgorsze już za mną - powiedział napastnik reprezentacji Polski Arkadiusz Milik na piątkowej konferencji prasowej w Arłamowie.

