Milik: mam nadzieję, że w tym roku pokażę, na co tak naprawdę mnie stać





Arkadiusz Milik, który w sobotnim meczu wyjazdowym z Lazio strzelił dla Napoli gola, przyznał, że ostatnie dwa lata były dla niego trudne. Zapewnił, że teraz ważne jest dla niego wsparcie trenera Carlo Ancelottiego.

24-letni napastnik wraca do dyspozycji po zerwaniu więzadeł krzyżowych w prawym kolanie. Kontuzji doznał we wrześniu ubiegłego roku. W październiku 2016 miał podobny uraz, ale w lewym kolanie.



"Ostatnie dwa lata były dla mnie trudne. Musiałem włożyć dużo pracy, aby wrócić, ale myślę, że dzięki tym kontuzjom jestem silniejszy. Na treningach daję z siebie wszystko. Mam nadzieję, że w tym roku pokażę, na co tak naprawdę mnie stać" - oznajmił Milik, cytowany przez oficjalną stronę wicemistrza Włoch.

Ancelotti chwali

W sobotnim meczu z Lazio napastnik reprezentacji Polski wykorzystał świetne podanie Jose Callejona i mocnym strzałem z bliska wyrównał na 1:1. Ostatecznie jego zespół wygrał 2:1, a Milik rozegrał całe spotkanie.

"Chcieliśmy dobrze rozpocząć sezon, zdobyta bramka oczywiście jest bardzo ważna" - podkreślił.



Polaka pochwalił szkoleniowiec. - Jestem zadowolony z tego, jak Arek przyczynił się do zwycięstwa, a nie tylko z jego gola. To bardzo mobilny napastnik, tworzy miejsce dla swoich kolegów, wie, jak się poruszać i ustawiać - ocenił Ancelotti.

