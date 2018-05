Ronaldo natchnął Milika. "Szukałem inspiracji w trudnych momentach"





Arkadiusz Milik nie miał łatwej drogi na mistrzostwa świata. Przez kilka miesięcy leczył ciężką kontuzję, ale znów jest gotowy. - Teoretycznie czas szybko minął, choć rehabilitacja była dłuższa niż ta pierwsza. Ale wróciłem bardzo dobrze przygotowany - przyznał w rozmowie z TVN24 napastnik Napoli i reprezentacji Polski.

24-letni napastnik to filar kadry Adama Nawałki, ale we wrześniu zeszłego roku znów dopadł go pech. W meczu ligi włoskiej drugi raz - tym razem w prawej nodze - zerwał przednie więzadła. Scenariusz był podobny. Wyczerpująca i żmudna rehabilitacja oraz walka z czasem, bo zbliżały się mistrzostwa świata. Zdążył wrócić na finisz sezonu. Wbił nawet kilka goli, ale Napoli nie dogoniło mistrzowskiego Juventusu.



- Czuję się bardzo dobrze. Doszedłem do pełnej sprawności - podkreślił w rozmowie z TVN24 Milik. - Teoretycznie czas szybko minął, choć rehabilitacja była dłuższa niż ta pierwsza. Ale wróciłem bardzo dobrze przygotowany. Dowodem było to, że dostałem więcej minut od trenera i strzelałem gole. Mamy teraz jeszcze sporo czasu, żeby każdy z nas był w jak najlepszej formie.

Ronaldo inspiracją

Piłkarz Napoli w trakcie rekonwalescencji wzorował się na Ronaldo. Brazylijczyk przed mundialem w 2002 roku również leczył ciężką kontuzję. Ale wrócił, został królem strzelców i mistrzem świata.



- W trudnych momentach szukałem inspiracji w człowieku, który może być dobrym przykładem, żeby ciężej pracować podczas rehabilitacji, na treningach, żeby wreszcie wrócić do formy z myślą o końcówce sezonu i mistrzostwach świata. Padło na Brazylijczyka Ronaldo. To był znakomity piłkarz, choć nie był moim ulubionym. Można było od niego czerpać nauki nie tylko z gry, ale i siły charakteru - wytłumaczył.

Silniejsi niż na Euro

Co mówił o Senegalu, Kolumbii oraz Japonii, grupowych rywalach Biało-Czerwonych? - Grupa jest przez wielu niedoceniania. Nazwy rywali może nie są wielkie. Nie jest to Hiszpania, nie są to Niemcy. Uważam jednak, że czekają nas ciężkie boje. Senegal jest świetnym zespołem, silnym i fizycznym. Musimy być na to przygotowani - podkreślił.



I dodał: - Kolumbia wydaje się, że jest najbardziej zbliżona do europejskiego stylu. Drużyna ma wielu zawodników grających na Starym Kontynencie. Gra zbliżoną do nas piłkę. Japonia? Ciężko mi cokolwiek teraz powiedzieć. Nie analizowałem jeszcze tego zespołu, ale wydaje mi się, że gra technicznie i szybko. Mam nadzieję, że uda się nam przeciwstawić i osiągnąć cel, czyli wyjść z grupy.



Według Milika do Rosji pojedzie silniejszy zespół od tego, który we Francji osiągnął ćwierćfinał Euro.



- Jesteśmy mocniejsi, bo bardziej doświadczeni. Doszło kilku nowych zawodników. Przykładem jest Piotr Zieliński, który w eliminacjach do mistrzostw Europy nie grał. Teraz jest piłkarzem podstawowego składu - zakończył.

W Juracie trwa pierwsze zgrupowanie reprezentacji przed mundialem.

32-osobowa kadra reprezentacji Polski na mistrzostwa świata w Rosji:



Bramkarze: Bartosz Białkowski (Ipswich Town), Łukasz Fabiański (Swansea City), Łukasz Skorupski (AS Roma), Wojciech Szczęsny (Juventus Turyn);

obrońcy: Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Bereszyński (Sampdoria Genua), Thiago Cionek (SPAL Ferrara), Kamil Glik (AS Monaco), Marcin Kamiński (VfB Stuttgart), Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów), Łukasz Piszczek (Borussia Dortmund), Artur Jędrzejczyk (Legia Warszawa), Michał Pazdan (Legia Warszawa);

pomocnicy: Jakub Błaszczykowski (VfL Wolfsburg), Paweł Dawidowicz (Palermo), Przemysław Frankowski (Jagiellonia Białystok), Jacek Góralski (Łudogorec Razgrad), Kamil Grosicki (Hull City), Grzegorz Krychowiak (West Bromwich Albion), Rafał Kurzawa (Górnik Zabrze), Karol Linetty (Sampdoria Genua), Krzysztof Mączyński (Legia Warszawa), Sławomir Peszko (Lechia Gdańsk), Maciej Rybus (Lokomotiw Moskwa), Sebastian Szymański (Legia Warszawa), Piotr Zieliński (SSC Napoli), Szymon Żurkowski (Górnik Zabrze);

napastnicy: Dawid Kownacki (Sampdoria Genua), Robert Lewandowski (Bayern Monachium), Arkadiusz Milik (SSC Napoli), Łukasz Teodorczyk (RSC Anderlecht), Kamil Wilczek (Broendy IF).

Plan przygotowań Polaków do mundialu Data Wydarzenie 21-26 maja Zgrupowanie regeneracyjne w Juracie 28 maja - 7 czerwca Zgrupowanie w Arłamowie 4 czerwca Ogłoszenie kadry na mistrzostwa świata 2018 8 czerwca Mecz towarzyski Polska - Chile w Poznaniu 12 czerwca Mecz towarzyski Polska - Litwa w Warszawie 13 czerwca Wylot do bazy w Soczi 19 czerwca Mecz fazy grupowej Polska - Senegal (17.00, Moskwa) 24 czerwca Mecz fazy grupowej Polska - Kolumbia (20.00, Kazań) 28 czerwca Mecz fazy grupowej Polska - Japonia (16.00, Wołgograd)

Źródło: sport.tvn24.pl Grupy Mistrzostw Świata 2018

