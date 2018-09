Miliardy na boisku. Wyższe premie w Lidze Mistrzów





Prawie dwa miliardy euro znalazło się w puli nagród tegorocznej Ligi Mistrzów. Każdy z 32 uczestników za sam udział w fazie grupowej otrzyma 15,25 milionów.

Triumfator najbardziej prestiżowych rozgrywek na Starym Kontynencie może zarobić nawet 82,45 mln euro - zakładając, że zwycięży we wszystkich meczach fazy grupowej. To znacznie większa suma w porównaniu do poprzedniego roku, kiedy można było wzbogacić się maksymalnie o 57,2 mln.



Na różnice płac składają się podwyżki w wypłatach za udział w poszczególnych rundach oraz za wygrane w fazie grupowej. W ubiegłym roku za każde zwycięstwo przyznawano 1,5 mln, w tym będzie to 2,7 mln.



W fazie grupowej jest więc do zarobienia łącznie do 31,45 mln euro. Premia za awans do 1/8 finału wynosi 9,5 mln, za ćwierćfinał - 10,5 mln, a półfinał - 12 mln. Przegrany w finale otrzyma 15, a zwycięzca - 19 milionów euro.

Nowy ranking

W porównaniu z poprzednim sezonem znacznie mniejsza jest kwota ze sprzedaży praw marketingowych i telewizyjnych. W tej puli do podziału będą 292 mln, a nie 507 mln, jak przed rokiem.



Pojawiła się za to oddzielna pula (585,05 mln), która zostanie rozdysponowana między kluby w zależności od ich pozycji w nowo stworzonym rankingu, uwzględniającym występy w ostatnich 10 latach (inny niż ranking klubów UEFA). Najniżej sklasyfikowany uczestnik otrzyma 1,108 mln, 31. w zestawieniu - 2,216 mln, kolejny - 3,324 mln, aż do zajmowanego przez Real Madryt pierwszego miejsca - 35,456 mln.



W rozpoczynającej się we wtorek edycji LM nie ma polskich klubów. Finał zaplanowano na 1 czerwca na stadionie Atletico w Madrycie.



Nagrody finansowe za udział w Lidze Mistrzów w sezonie 2018/19:

faza grupowa - 15,25 mln

każde zwycięstwo - 2,7 mln

każdy remis - 900 tys.

1/8 finału - 9,5 mln

1/4 finału - 10,5 mln

1/2 finału - 12 mln

przegrany w finale - 15 mln

zwycięzca finału - 19 mln

prawa marketingowe i telewizyjne (do podziału) - 292 mln

nowo stworzony ranking klubów uwzględniający ostatnie 10 lat (do podziału) - 585,05 mln

1. kolejka:

wtorek, 18 września

grupa A

AS Monaco - Atletico Madryt (godz. 21)

FC Brugge - Borussia Dortmund (21)

grupa B

Inter Mediolan - Tottenham Hotspur (18.55)

Barcelona - PSV Eindhoven (18.55)

grupa C

Crvena Zvezda Belgrad - SSC Napoli (21)

Liverpool - Paris Saint-Germain (21)

grupa D

Schalke 04 Gelsenkirchen - FC Porto (21)

Galatasaray Stambuł - Lokomotiw Moskwa (21)

środa, 19 września

grupa E

Ajax Amsterdam - AEK Ateny (18.55)

Benfica Lizbona - Bayern Monachium (21)

grupa F

Szachtar Donieck - Hoffenheim (18.55)

Manchester City - Olympique Lyon (21)

grupa G

Viktoria Pilzno - CSKA Moskwa (21)

Real Madryt - AS Roma (21)

grupa H

Valencia - Juventus Turyn (21)

Young Boys Berno - Manchester United (21)