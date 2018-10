Odmówił Realowi. "Nie przekonują go perspektywy na przyszłość"





Real pożegnał trenera i szuka nowego. Na razie ma tymczasowego, ale trwają poszukiwania osoby, która odmieni oblicze tragicznie grającego zespołu. Zdaje się, że nazwisko jednego z kandydatów można już skreślić.

Cztery miesiące, dwa zwolnienia i upokorzenie. "Dostał kopa w d**ę" Najpierw w... czytaj dalej » Madrytczycy od początku sezonu grają słabo albo wręcz bardzo słabo. Ponieśli kilka prestiżowych porażek, ale ta zawstydzająca 1:5 z Barceloną przelała czarę goryczy. Julena Lopeteguiego, dopiero co przecież zatrudnionego, pożegnano bez żalu.



Na jego miejsce wybrano Santiago Solariego, byłego piłkarza klubu. Argentyńczyk zakasał rękawy i już we wtorek zabrał się za nowe obowiązki. Ale to opcja tymczasowa.

Conte numerem jeden

Numerem jeden na liście życzeń prezydenta Florentino Pereza ponoć był Antonio Conte. Włoch od lipca, odkąd wyrzucono go z Chelsea, jest bez pracy. Jeśli wierzyć hiszpańskim mediom, panowie jak dotąd nie doszli do porozumienia. Jak podaje dziennik "AS", sportowy tytuł z Madrytu, kością niezgody okazała się długość kontraktu.



Real pozbył się trenera. Na ratunek były piłkarz To się musiało... czytaj dalej » Nie bez znaczenia miał być również sygnał, jaki wysłano z szatni Realu. - Szacunek się zdobywa, a nie narzuca - wypalił kapitan Sergio Ramos, dając do zrozumienia, co myśli o bezkompromisowych metodach pracy Włocha, gdy zapytano go o tę kandydaturę.

Laudrup odmówił

Niewykluczone, że Perez i Conte jeszcze się dogadają. W każdym razie klub pracuje nad opcją B. Tą miał być Michael Laudrup, utytułowany piłkarz, z Realem, Barceloną i Juventusem w swoim CV, ale już z nieporównywalnie mniejszymi sukcesami jako trener. Aktualnie Duńczyk jest bez pracy, ligi katarskiej nie podbił.



Jak podaje "AS", Laudrup dostał ofertę z Madrytu, ale nie dał się skusić. "Powiedział 'nie'. Oczywiście ma Real w sercu, ale nie przekonują go obecna sytuacja sportowa i perspektywy na przyszłość" - dziennik cytuje osobę z otoczenia Duńczyka.



Laudrup dice NO al Madridhttps://t.co/69ENqDlPZl — AS (@diarioas) 30 października 2018



Real zdobył zaledwie 14 punktów w 10 meczach ligi hiszpańskiej i traci siedem do prowadzącej Barcelony. W środę zagra na wyjeździe z trzecioligową Melillą w 1/32 finału Pucharu Króla.