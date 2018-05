Messi wskazał swój kolejny klub. "Chcę kiedyś zagrać w tych rozgrywkach"





»

Klaruje się przyszłość Lionela Messiego. Argentyński piłkarz Barcelony zapowiedział, że chciałby przed zakończeniem kariery zagrać w Newell's Old Boys, czyli tam, gdzie zaczynał jako dziecko.

Messi po epizodzie w Newell’s Old Boys jako 13-letni chłopiec trafił do Barcelony. Dziś ma lat 30, jest pięciokrotnym laureatem Złotej Piłki, z katalońskim klubem wygrał wszystko, co było do wygrania. Jego obecny kontrakt obowiązuje do 2021 roku. Co będzie dalej?



Koszulka Messiego na Mount Evereście. "To niesamowite osiągnięcie" Niektórzy kibice... czytaj dalej » - Z czasem jestem coraz bardziej pewny, że Barcelona będzie moim jedynym klubem w Europie. Ale zawsze powtarzałem, że chciałbym też kiedyś wziąć udział w rozgrywkach klubowych w Argentynie. Nie wiem, czy do tego dojdzie, ale ciągle mam to z tyłu głowy - powiedział piłkarz na antenie telewizji El Trece.

Teraz mundial

Jak dodał, jego epizod w argentyńskim klubie trwałby co najmniej sześć miesięcy. W samej Ameryce Południowej barw już na pewno nie zamierza zmieniać.

- Oczywiście musiałaby to być ekipa Newell's, żadna inna - podkreślił.



Za kilka tygodni Messi weźmie udział w mistrzostwach świata w Rosji. Argentyna trafiła do grupy D z Chorwacją, Islandią i Nigerią. Kapitan Albicelestes miał możliwość reprezentowania Hiszpanii, ale nie żałuje swojej decyzji, mimo że w 2010 roku mógłby cieszyć się ze zdobycia tytułu mistrza świata.



Argentyna nie bierze na mundial króla strzelców Mauro Icardi... czytaj dalej » - Ani na chwilę nie przyszło mi to do głowy. Któregoś dnia rozmawiałem z kolegą, który powiedział mi, że gdybym wybrał Hiszpanię, byłbym już mistrzem świata. Ale to nie to samo. Triumf w mundialu z Argentyną - to byłoby coś niezwykłego - dodał.

"Musi wygrać Puchar Świata"

Messi w kadrze czeka na spełnienie marzeń, czyli na zwycięstwo w wielkim turnieju. Przed czterema laty był blisko, ale Argentyna przegrała po dogrywce finał mundialu z Niemcami 0:1. W Copa America również zdobywał srebro (w 2015 i 2016 roku). I to dwukrotnie po porażkach w rzutach karnych z Chile.



- Messi musi wznieść Puchar Świata. Futbol jest mu to winny - mówił niedawno selekcjoner Argentyny Jorge Sampaoli.

Turniej w Rosji rozpocznie się 14 czerwca.

Źródło: sport.tvn24.pl Grupy Mistrzostw Świata 2018