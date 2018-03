Messi nie wytrzymał upokorzenia. Wstał i wyszedł





Foto: PAP/EPA, Twitter | Video: PAP/EPA Argentyna poległa w meczu z Hiszpanią

Kapitan reprezentacji Argentyny Leo Messi z powodu urazu mięśniowego nie mógł zagrać we wtorkowym sparingu Albicelestes z Hiszpanią. Klęskę swoich kolegów 1:6 oglądał z trybun. Do czasu...

Messi ma problemy z mięśniem przywodziciela. Z tego powodu opuścił też piątkowy sparing z Włochami w Manchesterze (2:0). W niedzielę i poniedziałek czuł się już dobrze (potwierdzał to trener Sampaoli) i wrócił do treningów z zespołem. Wydawało się, że zagra przeciwko Hiszpanii w Madrycie. Stało się jednak inaczej.

Źródło: PAP/EPA Messi i Lanzini nie mieli miłego wieczoru

Ciężka próba

Uraz Messiego nie pozwolił mu wyjść na murawę stadionu Wanda Metropolitano. Kontuzjowany gwiazdor zasiadł na trybunach, w towarzystwie pomocnika West Hamu Manuela Lanziniego. Piłkarze wspólnie oglądali mecz.

Podobnie jak dla ich kolegów na boisku, także dla Messiego i Lanziniego, to musiała być ciężka próba. Na pewno nie chcieli "podziwiać" kolejnych goli wbijanych przez Hiszpanów. W Messim musiało się gotować. W końcu nie wytrzymał stresu.

Kiedy w 74. minucie Isco strzelił na 6:1 Messi uznał, że zdecydowanie ma dość emocji. Nie chciał kolejnych upokorzeń. Może myślał, że jego koledzy stracą jeszcze więcej goli? Spojrzał więc na Lanziniego i powiedział, że wychodzi. Wstał i załamany opuścił trybunę. Kolega nie krył zdziwienia.



Messi after watching Argentina get battered 6-1 by Spain pic.twitter.com/pXX3y5g8Wi — True Soccer Life (@TrueSccrLife) 28 marca 2018





Nigdy w historii Argentyna nie przegrała meczu większą różnicą bramek, niż pięć. Messi zna smak takiej porażki. Też uległ 1:6 w 2009 roku, w spotkaniu eliminacji MŚ z Boliwią. Obecna porażka z Hiszpanią to dzwonek alarmowy przed mundialem w Rosji. Bez Messiego gra jego reprezentacji się nie klei, a czasu na poprawę pozostało niewiele.

Argentyna zagra na mundialu w uważanej za najsilniejszą grupie D z Chorwacją, Islandią i Nigerią. Z kolei Hiszpania trafiła do grupy B, w której jej rywalami będą Portugalia, Maroko i Iran.

Źródło: PAP/EPA Hiszpanie triumfują