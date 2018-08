"Stop Real. Lewandowski przyklepał kompromis"





Wywiad z Robertem Lewandowskim, w którym ten zapewnia o wierności do Bayernu, oczywiście dostrzeżono nie tylko w Niemczech i Polsce. Słowa piłkarza cytują Hiszpanie, którzy nie mają wątpliwości: to ostateczny koniec szans na transfer Polaka do Realu Madryt.

Lewandowski przemówił. "Wszyscy we mnie uderzali, czułem się sam" Robert... czytaj dalej » Lewandowski w rozmowie z tygodnikiem "Sport Bild" wytłumaczył, skąd jego próba zmiany otoczenia. Przyznał, że w pewnym momencie, gdy na boisku nie szło mu jak dotychczas, spadła na niego krytyka, a on nie dostał wsparcia ze swojego klubu.



"Czułem się w tej sytuacji sam. Nagle wszyscy dostali zielone światło, żeby atakować Lewandowskiego. Nie widziałem nikogo, kto by za mną stanął, żaden z szefów nie wziął mnie w obronę" - oświadczył piłkarz.

Koniec sagi z Realem

"Lewandowski przyznał, że czuje się w Bayernie jak w domu" - zauważa angielski serwis Sky Sports.



"Stop Real" - komentuje z kolei barceloński dziennik "Sport". Niby dwa słowa, a ile treści. W redakcji tego tytułu środowy wywiad Lewandowskiego, pierwszy od kilku miesięcy dla niemieckich mediów, wiąże się ze zmianą optyki zawodnika.



Kapitan polskiej reprezentacji jeszcze pod koniec poprzedniego sezonu czynił starania, żeby zamienić Monachium na Madryt, ale z usilnych prób nic nie wyszło. Real w pewnym momencie temat odpuścił, a Bayern konsekwentnie odmawiał swojemu najcenniejszemu graczowi transferu do innego klubu i przypominał, że wiąże ich kontrakt do 2021 roku.



Sytuacja robiła się nieznośna. Lewandowski sprawiał wrażenie osoby, która ani chwilę dłużej nie chce być w Bayernie. "Monachijski klub odmówił Lewandowskiemu zgody na odejście, a prezydent Bayernu Uli Hoeness powiedział jego agentowi, Pini Zahaviemu, gdy ten poprosił o spotkanie, że owszem, mogą się zobaczyć i porozmawiać, ale 2 września. Czyli dwa dni po zamknięciu okna transferowego" - przypomina "Sport".



Jego dziennikarze są pewni. Środowy wywiad to nic innego, jak tylko kapitulacja "Lewego" i próba odzyskania zaufania u kierownictwa i kibiców klubu, a wszytko zmierza do pojednania. "Lewandowski przyklepał kompromis z Bayernem" - puentuje dziennik.



Madrycki tytuł "AS" pisze tak: "Lewandowski przerwał milczenie. Ujawnił w nim, że chciał opuścić Bayern, bo nie czuł się wspierany przez klub, gdy sprawy nie układały się po jego myśli".

Nowe kłopoty

W Niemczech zwrócono uwagę na coś innego, że słowa piłkarza i jego deklaracja ("Nie będę więcej marnował czasu na myślenie o przenosinach do innych klubów. Nie będę wchodził w spór z Bayernem") wcale nie muszą załagodzić napięcia między stronami. "W Bayernie nowe kłopoty. Lewandowski przyznał, że wiosną chciał rozpaczliwie odejść z Bayernu i łączy to z krytyką swoich przełożonych. Zmienił zdanie, nie chce odchodzić, ale to, co powiedział, nie sprawi nikomu przyjemności, zwłaszcza szefom Bayernu" - zauważa "Die Welt".



Dziennik z Berlina dodaje: "Tłem jego żądania zmiany była krytyka, jaka na niego spadła po tym, jak w półfinale Ligi Mistrzów z Realem nie strzelił gola, a Bayern został wyeliminowany".