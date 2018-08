Media: Messi opuszcza kadrę do końca roku





Messi szykuje się do nowego sezonu w klubie

Lionel Messi zawiesza reprezentacyjną karierę. Według argentyńskich mediów przynajmniej do końca roku. Gracz Barcelony o swoich planach miał poinformować tymczasowego selekcjonera.

Gazeta "Clarin" doniosła, że Messi ponoć rozmawiał z Lionelem Scalonim, dotychczasowym opiekunem kadry do lat 17. Przekazał mu, że nie będzie dostępny we wrześniowych sparingach z Gwatemalą i Kolumbią.

Barcelona wyszarpała pierwsze trofeum. Messi wyprzedził kolegę Barcelona... czytaj dalej » 31-letni zawodnik miał nie zdradzić daty powrotu. To oznacza, że jego udział w przyszłorocznym Copa America stoi pod znakiem zapytania. Akurat to już będzie problem nowego selekcjonera, którego krajowa federacja wciąż szuka.

Niespełniony

Po nieudanych mistrzostwach świata z posadą pożegnał się Jorge Sampaoli. Albicelestes z trudem awansowali z grupy. W 1/8 finału odpadli z późniejszym mistrzem Francją (3:4).

Messi znów nie doczekał się spełnienia z reprezentacją. Szczytem jak na razie pozostaje wicemistrzostwo świata wywalczone cztery lata temu.

Po turnieju w Rosji z kadrą pożegnali się Javier Mascherano i Lucas Biglia. Messi o swoim odejściu milczał. Już raz zrezygnował. W 2016 roku po przegranym w rzutach karnych finale Copa America. Według kibiców i dziennikarzy to gracz Barcelony był głównym winowajcą klęski z Chile. Później Messi odwołał swoją decyzję.

- Zrozumiem, gdyby Messi nie wrócił do reprezentacji. Kiedy dajesz z siebie wszystko i mimo to jesteś krytykowany, to nie jest to dobre ani dla piłkarza, ani dla zespołu - tłumaczył kolega z kadry Carlos Tevez na łamach "Mundo Deportivo".