Grupowi przeciwnicy Polaków w piłkarskich mistrzostwach świata - Japończycy nie imponują formą. Po piątkowym remisie w meczu towarzyskim z Mali 1:1, we wtorek wyraźnie ulegli Ukrainie 1:2. Oba spotkania odbyły się w belgijskim Liege.

Selekcjoner reprezentacji Japonii Vahid Halilhodzić w sparingach chciał sprawdzić większą ilość piłkarzy, także takich z małym stażem w kadrze. To co zobaczył, nie może napawać go optymizmem.

Dziurawa obrona

Kolumbia zaskoczyła Francję. Pozostali rywale Polaków nie zachwycili Kolumbijczycy są... czytaj dalej » Po meczu z Mali 65-letni bośniacki trener powiedział, że trzeba poprawić trzy rzeczy: "wszystko, wszystko i wszystko". Po spotkaniu z Ukrainą jego podopieczni nadal mają mnóstwo poprawek przed sobą.

Halilhodzić przeciwko naszym wschodnim sąsiadom wystawił tylko trzech piłkarzy z podstawowego składu, który rywalizował z Mali (Tomoaki Makino, Yuto Nagatomo i Makoto Hasebe), ale zmiany nie wpłynęły w znaczący sposób na grę Azjatów. To Ukraińcy od początku mieli przewagą, a rywale nie radzili sobie z ich szybkimi, oskrzydlającymi akcjami.

Pierwszego gola w 21. minucie strzelił do własnej bramki Naomichi Ueda. Piłka nieszczęśliwie odbiła się od jego głowy po uderzeniu Jarosława Rakickiego. Co ciekawe, nieco wcześniej tej samej "sztuki" mógł dokonać Gotoku Sakai, ale trafił piłką w poprzeczkę bramki Eiji Kawashimy.

Źródło: PAP/EPA Gol Tomoaki Makino tylko osłodził porażkę Japonii

Za szybki Konoplianka

Przed przerwą wyrównał po dobrze wykonanym rzucie rożnym Tomoaki Makino. Wynik ustalił w 69. min Ołeksandr Karawajew, po świetnym rajdzie skrzydłem i podaniu Jewhena Konoplianki. Ukraińcy mieli więcej szans bramkowych, ale brakowało im wykończenia.

Japonia będzie trzecim grupowym rywalem Polaków na mundialu w Rosji. Mecz obu drużyn odbędzie się 28 czerwca w Wołgogradzie. W grupie H wystąpią również Kolumbia i Senegal.

Japonia - Ukraina 1:2 (1:1).



Bramki: Tomoaki Makino (41) - Naomichi Ueda (21-samob.), Ołeksandr Karawajew (69)

Skład Japonii: Eiji Kawashima - Gotoku Sakai, Tomoaki Makino, Naomichi Ueda, Yuto Nagatomo - Keisuke Honda (65. Yuya Kubo), Makoto Hasebe (80. Kento Misao), Gaku Shibasaki (80. Shoya Nakajima), Hotaru Yamaguchi, Genki Haraguchi (88. Takashi Usami) - Kenyu Sugimoto (56. Yu Kobayashi).

Źródło: PAP/EPA Trener Japonii eksperymentuje ze składem