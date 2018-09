Polska przyjeżdża. Nie sprzedano nawet połowy biletów





Nie zanosi się, aby piątkowy mecz Włochów z Polską w Bolonii obejrzał komplet widzów. Jak przewidują gospodarze, sukcesem będzie sprzedaż połowy puli biletów.

"Myślałem, że nie wrócę już do kadry. Nie przyleciałem tutaj sobie posiedzieć" - Moja kariera... czytaj dalej » Jak podaje "Corriere dello Sport", drugi największy włoski dziennik sportowy, dotychczas sprzedano 14 tysięcy biletów. To stan na wtorek, na koniec dnia.



Niewiele, bo stadion mieści ponad 39 tysięcy widzów. Włosi i tak są zadowoleni ze sprzedaży. "Przebiega w dobrym tempie. Celem jest przekroczenie dwudziestu tysięcy" - pisze "Corriere dello Sport". To dane z przedsprzedaży. Kolejna pula biletów będzie czekała na kibiców już w kasach Stadio Renato Dall'Ara w piątek, w dniu spotkania.



Ceny kart wstępu, jak na mecz międzypaństwowy, nie są wygórowane. Najtańsze są po 15,40 euro (około 66 złotych), najdroższe - po 60,50 euro (260 złotych).

Nowe rozgrywki, nowe miotły

Niemcy pokazali liczby. Nawałka "bodźcowanie" i "współpracę w pionie i poziomie" PZPN poszedł w... czytaj dalej » Skąd tak niewielkie zainteresowanie? Włosi są w fazie przebudowy. Po nieudanych eliminacjach do mundialu (Italii zabrakło w mistrzostwach świata pierwszy raz od 60 lat), selekcjonerem reprezentacji został Roberto Mancini.

"To pierwszy test dla nowej drużyny narodowej. Mancini chce zwycięstwa w debiucie w Lidze Narodów, w mieście, z którego wyruszył do wielkiego futbolu" - wiele sobie obiecuje po wychowanku Bologny, później też piłkarzu Sampdorii i Lazio, "Corriere dello Sport".

Polacy też zapewne nie działają jak magnes. Nasza kadra również jest w przebudowie. Piątkowy mecz w Lidze Narodów, nowych rozgrywkach w europejskiej piłce, będzie pierwszym pod wodzą Jerzego Brzęczka, który zastąpił Adama Nawałkę i ma za zadanie odmienić reprezentację po mundialowej katastrofie.

KADRA WŁOCH NA MECZ Z POLSKĄ:

Bramkarze: Alessio Cragno (Cagliari Calcio), Gianluigi Donnarumma (AC Milan), Mattia Perin (Juventus Turyn), Salvatore Sirigu (Torino)

Obrońcy: Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus Turyn), Mattia Caldara (AC Milan), Giorgio Chiellini (Juventus Turyn), Domenico Criscito (Genoa,) Emerson (Chelsea), Manuel Lazzari (SPAL), Alessio Romagnoli (AC Milan), Daniele Rugani (Juventus Turyn), Davide Zappacosta (Chelsea)

Pomocnicy: Nicolo Barella (Cagliari Calcio), Marco Benassi (Fiorentina), Bryan Cristante (AS Roma), Roberto Gagliardini (Inter Mediolan), Jorginho (Chelsea), Lorenzo Pellegrini (AS Roma), Nicolo Zaniolo (AS Roma)

Napastnicy: Mario Balotelli (Nice), Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (US Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus Turyn), Giacomo Bonaventura (AC Milan), Federico Chiesa (Fiorentina), Ciro Immobile (Lazio Rzym), Lorenzo Insigne (Napoli), Simone Zaza (Torino)