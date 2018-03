Nieuznany gol, karny z kapelusza. Przegrywamy z Nigerią





Foto: PAP/EPA | Polacy mieli duże problemy z Nigeryjczykami

Nie tak wyobrażali sobie polscy kibice pierwszy mecz piłkarskiej reprezentacji Polski w 2018 roku. W towarzyskim spotkaniu we Wrocławiu Biało-Czerwoni przegrali w kontrowersyjnych okolicznościach z solidną Nigerią 0:1.

Polacy zagrali w ustawieniu z trójką w obronie. Obok podstawowych defensorów kadry Kamila Glika i Łukasza Piszczka w składzie pojawił się Marcin Kamiński z VfB Stuttgart. "Piszczu" w czwartek opuścił Wrocław i pojechał do Dortmundu, gdzie miał uczestniczyć w narodzinach trzeciego dziecka. Okazało się jednak, że był to przedwczesny alarm i zawodnik wrócił do kadry narodowej. Był potrzebny, bo wirus wyeliminował z gry Michała Pazdana i Macieja Rybusa, a kontuzję leczył kolejny obrońca Bartosz Bereszyński. Polacy nie zagrali źle w obronie, problemy zaczynały się pod bramką rywali.

Słupek "Lewego"

Kolumbia zaskoczyła Francję. Pozostali rywale Polaków nie zachwycili Kolumbijczycy są... czytaj dalej » W przednich formacjach Biało-Czerwonych było kilka zaskoczeń. Trener Adam Nawałka postawił na debiutantów: Dawida Kownackiego i Przemysława Frankowskiego. Z kolei dla Rafała Kurzawy był to dopiero drugi mecz w reprezentacji.

Dużo nie brakowało, a właśnie pomocnik Górnika Zabrze mógł zapisać na swoim koncie asystę. W ósmej minucie Kurzawa posłał z lewej strony szybkie podanie do wbiegającego w pole karne Roberta Lewandowskiego, ale kapitan naszej kadry trafił w słupek.

Poza tą okazją Nigeryjczycy nie pozwalali na wiele gospodarzom. Grali agresywnie, zdecydowanie, kryli blisko i podwajali. Polacy mogli poczuć, co będzie czekać ich podczas mundialu w konfrontacji z Senegalem.

Źródło: PAP/EPA Lewandowski nie miał szczęścia

To był gol

Zagrożenie udawało się stworzyć Biało-Czerwonym po stałych fragmentach gry. Działo się tak za sprawą dobrych dośrodkowań Kurzawy. Dzięki jego podaniu bliski szczęścia był Grzegorz Krychowiak, który idąc do główki minimalnie minął się z piłką.

Innym razem w pole karne dośrodkowywał z rzutu wolnego Piotr Zieliński. Krychowiak zgrał piłkę głową, ta odbiła się jeszcze od Leona Baloguna i zmierzała już do bramki, kiedy Nigeryjczyk wybił ją w ekwilibrystyczny sposób. Jak pokazały powtórki, futbolówka przekroczyła linię bramkową. To powinien być gol.

Źródło: PAP/EPA Tego gola sędzia nie uznał

Sędzia dał się nabrać

Polacy ponownie mogli objąć prowadzenie w 56. minucie. Zieliński świetnie podał w pole karne do Lewandowskiego, ale nasz najlepszy napastnik w dogodnej sytuacji trafił w bramkarza. Szkoda, że "Lewy" nie odegrał jeszcze do lepiej ustawionego "Ziela".

Zupełnie niespodziewanie gola strzelili rywale z Afryki. W 61. minucie Victor Moses przewrócił się w naszym polu karnym, a angielski sędzia Michael Oliver dał się nabrać i podyktował "jedenastkę". Faulu Kamińskiego nie było. Tymczasem poszkodowany sam wykorzystał szansę, pewnie pokonując debiutanta Bartosza Białkowskiego (wszedł na boisko po przerwie).

W odpowiedzi wyrównać mógł Artur Jędrzejczyk, który jednak z kilku metrów posłał piłkę głową nad bramką. Nieskuteczne były też strzały Krychowiaka, Zielińskiego, Frankowskiego i Jakuba Świerczoka. Do końca meczu wynik nie uległ już zmianie.

We wtorek kolejny mecz sparingowy. Polacy zagrają z Koreą Południową w Chorzowie.

Polska - Nigeria 0:1 (0:0).



Bramka: Victor Moses (61-karny).

Polska: Łukasz Fabiański (46. Bartosz Białkowski) - Łukasz Piszczek (46. Artur Jędrzejczyk), Kamil Glik, Marcin Kamiński - Przemysław Frankowski (86. Tomasz Kędziora), Karol Linetty (18. Jacek Góralski), Grzegorz Krychowiak, Rafał Kurzawa - Piotr Zieliński, Dawid Kownacki (72. Arkadiusz Milik) - Robert Lewandowski (67. Jakub Świerczok).

Nigeria: Francis Uzoho – Abdullahi Shehu (78. Tyronne Ebuehi), William Ekong, Brian Idowu, Leon Balogun (74. Kenneth Omeruo) - Wilfred Ndidi, Joel Obi (65. Ogenyi Onazi), Alex Iwobi (59. Ahmed Musa), Kelechi Ihenacho (83. John Ogu) - Victor Moses - Odion Ighalo (89. Moses Simon).

