Holendrzy bezlitośni dla mistrzów Europy





Foto: EPA/SALVATORE DI NOLFI | Video: PAP/EPA Ronaldo i spółka nie mieli najlepszego dnia

Taki mecz mistrzom Europy nie przystoi. Mniej niż trzy miesiące przed początkiem mistrzostw świata Portugalczycy przegrali z Holandią 0:3, a wszystkie bramki stracili już do przerwy.

Faworytem meczu wydawali się być obecni mistrzowie Europy, którzy mają patent na Oranje. Na dwanaście spotkań przegrali zaledwie raz, i to dawno temu, bo w eliminacjach Euro'92. Za Portugalczykami przemawiała też aktualna forma.

Kilka dni temu w spotkaniu towarzyskim pokonali 2:1 Egipt po dwóch bramkach Cristiano Ronaldo w doliczonym czasie gry, natomiast Holendrzy, którzy nie zakwalifikowali się na mundial, przegrali z Anglią 0:1. Kolumbia zaskoczyła Francję. Pozostali rywale Polaków nie zachwycili Kolumbijczycy są... czytaj dalej »

Jedni grali, drudzy strzelali

Początek starcia w Genewie pokazał, że nie zanosi się na to, by Pomarańczowi (grający w granatowych strojach), mieli przerwać złą passę. To ekipa Fernando Santosa w pełni dominowała, jednak nijak nie przekładało się to na sytuacje podbramkowe. Niezwykłą skuteczność pokazali za to Holendrzy, którzy w pierwszej połowie zadali trzy ciosy.

Pierwszy raz Anthony'ego Lopesa i chyba wszystkich zgromadzonych na tym stadionie zaskoczył w 11. minucie Memphis Depay. Po pół godzinie gry ładną kombinacyjną akcję wykończył równie pięknym strzałem Ryan Babel. CR7 i spółka myślami byli już w szatni na przerwie, ale drużyna Ronalda Koemana postarała się o jeszcze jedną bramkę. W drugiej minucie doliczonego czasu Matthijs de Ligt zgrał piłkę do Virgila van Dijka, który nie dał szans bramkarzowi. 3:0!

Źródło: EPA/SALVATORE DI NOLFI Holendrzy zaskoczyli Portugalię

Bez konkretów

Po przerwie mistrzowie Europy zaczęli bardziej agresywnie i za chwilę kapitalną okazję miał Ronaldo, ale jego strzał obronił efektownie Jasper Cillessen. Bramkarz Barcelony poradził sobie też z uderzeniem Ricardo Quaresmy.

Piłka nie chciała wpaść, a na dodatek na ostatnie pół godziny Portugalczyków osłabił Joao Cancelo, który za ostry faul w środku pola, obejrzał drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartkę. W 68. minucie portugalski szkoleniowiec dał odpocząć Ronaldo, a jego kolegów - mimo kilku szans - też nie było stać choćby na honorowe trafienie.

Źródło: EPA/SALVATORE DI NOLFI Ronaldo i spółka nie mieli najlepszego dnia

Wydarzeniem była zmiana u Holendrów. Na ostatnie 12 minut na murawie zameldował się debiutant Justin Kluivert, syn legendarnego napastnika Patricka.

Na mundialu w Rosji rywalami Portugalczyków będą w grupie B Hiszpanie, Maroko i Iran.

Poniedziałkowe mecze towarzyskie:

Walia - Urugwaj 0:1 (0:0)

Bułgaria - Kazachstan 2:1 (1:0)

Finlandia - Malta 5:0 (3:0)

Albania - Norwegia 0:1 (0:0)

Portugalia - Holandia 0:3 (0:3)