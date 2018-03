Gol w 94. minucie. Grupowy rywal Polaków nie zachwycił





Piątek to dzień przeznaczony na mecze towarzyskie. Jako pierwsi z mundialowych rywali Polaków zaprezentowali się Japończycy, którzy byli blisko porażki z Mali, 67. drużyną w rankingu FIFA. Ostatecznie zremisowali 1:1 dzięki bramce dobytej w czwartej minucie doliczonego czasu.

Selekcjoner Niebieskich Samurajów Vahid Halilhodzić już wcześniej zapowiedział, że w obydwu marcowych spotkaniach w Liege (drugi sparing z Ukrainą, 27 marca) chce sprawdzić m.in. młodszych piłkarzy.

Z różnych względów w ekipie narodowej nie ma m.in. takich zawodników, jak napastnik Leicester City Shinji Okazaki, pomocnik Borussii Dortmund Shinji Kagawa, pomocnik Cerezo Osaka Hiroshi Kiyotake, obrońca Southampton Maya Yoshida i defensor Olympique Marsylia Hiroki Sakai.

Wrócił za to Keisuke Honda, który od początku roku jest w świetnej formie w meksykańskiej Pachuce. Jest też były pomocnik Śląska Wrocław, a obecnie Anderlechtu Bruksela Ryota Morioka, który w tym sezonie imponuje liczbami: 10 bramek i 14 asyst.

- Chciałbym być zaangażowany w strzelanie bramek również w reprezentacji - zapowiadał japońskim mediom Morioka, który w kadrze zadebiutował w 2014 roku, ale od tego czasu rozegrał tylko cztery spotkania.

Bez szału

Piątym była potyczka z Mali w Liege. W meczu, który odbył się niemal przy pustych trybunach, Japończyk grał do 65. minuty. Obie drużyny nie miały w pierwszej połowie zbyt dużo sytuacji. Schodząc na przerwę, w lepszych nastrojach byli Afrykańczycy. W 43. minucie w polu karnym faulowany był Abdoulaye Diaby, który w Belgii czuje się jak w domu. Na co dzień jest czołowym graczem Club Brugge. Piłkarz ten sam z jedenastu metrów wymierzył sprawiedliwość. I do przerwy Malijczycy prowadzili 1:0.

W drugiej połowie bośniacki trener 55. drużyny w rankingu FIFA przeprowadził pięć zmian. Jedna z nich okazała się strzałem w dziesiątkę, choć dopiero w czwartej minucie doliczonego czasu gry. Zamieszanie w polu karnym Mali wykorzystał Shoya Nakajima, który z najbliższej odległości skierował piłkę do siatki i mecz skończył się remisem.

Japonia będzie trzecim grupowym przeciwnikiem Polaków na mistrzostwach świata. Mecz obu drużyn odbędzie się 28 czerwca w Wołgogradzie. W grupie H wystąpią również Kolumbia i Senegal.