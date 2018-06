Sport przegrał z polityką. Messi nie zagra w Jerozolimie

Foto: PAP/EPA/ALEJANDRO GARCIA Video: Jakub Loska / Fakty o Świecie TVN24 BiS

"Wzywamy wszystkich, by spalili jego koszulki". Messi w...

Leo Messi na celowniku palestyńskiego związku piłki nożnej. Wszystko przez to, że Argentyńczycy mają rozegrać sparing z Izraelem tuż przed mundialem. Palestyńczycy uważają, że to część propagandowej ofensyw Jerozolimy i Argentyńczycy nie powinni dać się w to wciągnąć. A ponieważ Messi jest najsłynniejszym graczem swojej drużyny, to na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy płoną jego zdjęcia i koszulki. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

