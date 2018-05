Bramkarz wyrzucony podczas rzutów karnych. "Nigdy nie widziałem takiego sędziego"





Irlandczycy odpadli w kontrowersyjnych okolicznościach

Czerwona kartka w serii rzutów karnych? Tak, to możliwe. Wie coś na ten temat bramkarz reprezentacji Irlandii do lat 17, który w meczu mistrzostw Europy z Holendrami zbyt wcześnie wyszedł z linii bramkowej. Sędzia wyrzucił go z boiska, rywale strzelili gola i Wyspiarze pożegnali się z turniejem. - To krzywdząca decyzja - komentują Irlandczycy.

Stawką meczu w Chesterfield był półfinał i walka z Anglikami. Po 80 minutach (w tej kategorii wiekowej nie gra się po 90 minut) był remis 1:1. Do wywołania zwycięzcy potrzebny był konkurs rzutów karnych (nie rozgrywa się dogrywki).

Przedwczesna radość

Duńczycy szykują się na mundial. W ekipie słynny kucharz i policjanci Selekcjoner... czytaj dalej » Irlandczycy nie wykorzystali już pierwszej jedenastki i od razu znaleźli się pod ścianą. Na ich nieszczęście, cztery próby młodych Holendrów kończyły się bramkami. Jako że sami też już do końca się nie mylili, stało się jasne, że wszystko rozstrzygnie się w ostatniej serii.

Aby Irlandia została w grze, bramkarz Jimmy Corcoran musiał obronić strzał Daishawna Redana. I obronił. Wyciągnął się jak struna i po chwili w szalony sposób manifestował radość.

Nagła powtórka

Irlandia zostaje w grze? Nic bardziej mylnego.

Radość bramkarza ukrócił czeski sędzia Zbynek Proske, który uznał, że jeszcze przed strzałem zdecydował się on na ruch, co w przepisach jest zabronione. Powtórki pokazały, że owszem nastąpiło minimalne wyjście, ale przy pierwszej niewykorzystanej próbie, holenderski bramkarz Joey Koorevaar zachował się podobnie. A powtórki nie było.

W tym przypadku arbiter jednak zareagował. Mało tego, nie dość, że nakazał powtórkę, to pokazał Corcoranowi drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartkę. Pierwszą golkiper zarobił w 60. minucie. Łzy szczęścia zamieniły się w łzy rozpaczy.

Źródło: Reuters/FORUM Corcoran obejrzał właśnie czerwoną kartkę

Młodzian próbował ukryć twarz pod koszulką. W jego miejsce wszedł zawodnik z pola, środkowy obrońca Oisin McEntee.

Koledzy próbowali pocieszać Corcorana, że jeszcze nie wszystko stracone, ale na próżno. Holenderski napastnik zachował zimną krew, strzelił w to samo miejsce, ale mocniej i to Pomarańczowi cieszyli się z wygranej w karnych 5-4.



Ireland have been eliminated in bizarre, controversial fashion at the U17 Euros after goalkeeper Jimmy Corcoran was shown a second yellow card for moving off his line too early during the penalty shootout https://t.co/O48xsGehPhpic.twitter.com/yroYmS84ca — RTÉ Soccer (@RTEsoccer) May 14, 2018





Irlandczycy nie mogli pogodzić się z decyzją, a najbardziej szef seniorskiej drużyny Martin O'Neill, który pomaszerował na boisko, aby porozmawiać z arbitrami. Nic to jednak nie dało.



Is the Dutch keeper Koorevaar off his line when he saves from Adam Idah? pic.twitter.com/LtfTBBT4dm — RTÉ Soccer (@RTEsoccer) May 14, 2018

Drugi bramkarz nie mógł wejść

- Nigdy wcześniej nie widziałem sędziego, który dałby żółtą kartkę bramkarzowi, ponieważ wyszedł za wcześnie. To bardzo trudna i krzywdząca decyzja. Niezależnie od powtórki i wyrzucenia bramkarza, nie rozumiem, dlaczego do bramki wszedł akurat McEntee - dziwił się irlandzki menedżer Brian Kerr.

Spieszymy z wyjaśnieniem. Chociaż Irlandczycy nie wykorzystali limitu zmian, to przepisy jasno mówią, że w konkursie jedenastek mogą wziąć udział tylko ci piłkarze obu drużyn, którzy w ostatniej minucie regulaminowego czasu gry przebywali na boisku.