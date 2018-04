Dwa pudła na pustą bramkę. "Zejść z Marsa na Ziemię"





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Przez Icardiego Inter tylko zremisował z Milanem 0:0

Jak on tego nie strzelił? - zastanawiają się w czwartek włoscy kibice i media na Półwyspie Apenińskim. Argentyński napastnik Mauro Icardi nie dał rady trafić do pustej bramki w meczu derbowym Interu z Milanem (0:0). I to dwukrotnie!

"Kiedy to nie jest twój dzień, to nie jest twój dzień. Niesamowite dwa pudła zamiast bramek" - napisał jeden z załamanych kibiców Nerazzurrich na Twitterze.

"Nie mogę w to uwierzyć. To się nie dzieje. Icardi nie mógł nie zdobyć tych dwóch goli" - ocenił inny włoski fan. Trudno się dziwić rozpaczy kibiców. Pudła argentyńskiego napastnika były faktyczne spektakularne. A przecież w tym sezonie Serie A strzelił już 24 gole w 26 meczach (w tym sześć w dwóch poprzednich spotkaniach ligowych). Ostatnie derby Mediolanu nie należały jednak do niego.

Źródło: PAP/EPA O środowym wieczorze Icardi pragnie zapomnieć

Fatalnie chybił

Fatalnie chybił

"Mając jeszcze w pamięci arcydzieło Cristiano Ronaldo, można zobaczyć dwa pudła Mauro Icardiego, a od razu zejdzie się z Marsa na Ziemię" - obrazowo napisała "La Gazzetta dello Sport". Trzymający się za głowę Argentyńczyk jest zresztą na okładce tej sportowej gazety.

To, że środowy wieczór nie będzie należał do 25-letniego zawodnika Interu, zwiastowała już sytuacja z 38. minuty. Wówczas trafił do bramki lokalnych rywali, ale po wideoweryfikacji VAR sędzia nie uznał mu gola. Spalony był minimalny.

Najgorsze miało jednak dopiero nadejść. W 57. minucie Antonio Candreva podał płasko do Icardiego, stojącego dwa metry przed pustą bramką. Argentyńczykowi nikt nie przeszkadzał. Mimo to nie trafił czysto w piłkę i fatalnie chybił. Chwycił się za głowę, przeklął pod nosem, ale pewnie liczył jeszcze, że zły los się odwróci. Nic z tych rzeczy.

W drugiej doliczonej minucie gry Icardi ponownie widział już piłkę w siatce, kiedy z kilku metrów nie trafiał do pustej bramki. Po takim wieczorze można się załamać.

Najgorszy na boisku

W "La Gazzetta dello Sport" Icardi dostał najniższą notę ze wszystkich zawodników (4,5). Zdaniem włoskich dziennikarzy był najgorszy na boisku. Trener Luciano Spalletti nie był aż tak krytyczny wobec swojego piłkarza.

- Niewykorzystane szanse Icardiego? To się zdarza. Nawet on popełnia błędy. Na pewno jest to trochę rozczarowujące, bo jego gole mogły dać nam trzy punkty. Musimy nadal grać ofensywnie i angażować w ataku więcej zawodników - podsumował trener Interu.



Icardi's incredible misspic.twitter.com/zSbWjS114e — Daniele (@EdenDassidy) April 4, 2018



That moment when the spirit of Higuain possessed Icardi



pic.twitter.com/mAR9ZawDBK — Daniele (@EdenDassidy) 5 kwietnia 2018