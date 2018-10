"Gra Bayernu nie ma nic wspólnego z nowoczesnym futbolem"





Bayern zbiera cięgi po fatalnym występie przeciwko Borussii Moenchengladbach. Monachijczycy zostali zbici 0:3. - Nie pamiętam, kiedy drużyna prezentowała się tak źle - skwitował Lothar Matthaeus, była legenda Bawarczyków i reprezentacji Niemiec.

"Kryzys Bayernu" - ogłosił dziennik "Bild". "Gigantyczna niespodzianka. Czarny wieczór w Monachium" - dodał magazyn "Kicker".



To nie zadyszka, to kryzys. Bayern ograny w Monachium W Bayernie źle... czytaj dalej » Mistrzowie Niemiec wpadali w tarapaty już w poprzednich meczach. Zremisowali z Augsburgiem (1:1), przegrali z Herthą (0:2), w Lidze Mistrzów omal nie ulegli Ajaksowi (1:1). W sobotni wieczór zdarzyła się prawdziwa katastrofa. Borussia, ta z Moenchengladbach, przyjechała do Monachium jak po swoje. Goście zagrali solidnie. Wystarczyło, żeby wbić trzy gole. Bayern nie odpowiedział, choć Robert Lewandowski trafił do siatki (przy stanie 0:2), ale sędzia liniowy bramkę anulował.

"Tu wszystko jest inne"

- Nie pamiętam, kiedy drużyna prezentowała się tak źle. Gra Bayernu nie ma nic wspólnego z nowoczesnym futbolem. Piłkarzom brakuje entuzjazmu, ich mowa ciała nic nie wyraża, do tego nie walczą na boisku - skomentował w telewizji "Sky" Matthaeus.



- Zaczęliśmy poprawnie, ale przy wyniku 0:2 zupełnie zgubiliśmy rytm. Pozwalamy na zbyt wiele przeciwnikom i popełniamy masę indywidualnych błędów - tłumaczył trener Niko Kovac.

Jego notowania w Monachium lecą na łeb na szyję. Bawarczyków objął latem, ale już może drżeć o posadę. Ponoć zdążył skonfliktować się z gwiazdami na czele z Jamesem Rodriguezem.



- Znam mechanizmy panujące w lidze niemieckiej i w Bawarii. Wiem, że jestem w Bayernie. Tu wszystko jest inne. Dotychczas siedem razy zagraliśmy dobrze, cztery występy były złe. Pokazaliśmy więc, że stać nas na lepszą grę. Jestem przekonany, że wrócimy do formy - dodał chorwacki szkoleniowiec.

Źródło: PAP/EPA Czas Niko Kovaca chyba dobiega końca

