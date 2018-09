"Myślałem, że nie wrócę już do kadry. Nie przyleciałem tutaj sobie posiedzieć"





- Moja kariera wygląda jak sinusoida – przeplata się wzlotami i upadkami. Teraz jednak jestem w dobrym miejscu i w dobrej formie - zapewnia Mateusz Klich, który po czterech latach wraca do reprezentacji Polski.

- Nie przyleciałem tutaj tylko sobie posiedzieć, ale żeby walczyć o grę w podstawowym składzie. Będę robił wszystko, aby pokazać się selekcjonerowi z dobrej strony – mówił podczas wtorkowej konferencji kadry.



Klich ma dziś 28 lat. W kadrze debiutował w 2011 roku, jeszcze u Franciszka Smudy. Potem zaliczył kilka występów u Waldemara Fornalika. Szansę na początku kadencji dał mu też Adam Nawałka, jednak potem, przez cztery ostatnie lata, pomijał go przy powołaniach.

Sinusoida

- Nie ma się co oszukiwać - myślałem, że nie wrócę już do kadry. Moja kariera wygląda jak sinusoida – przeplata się wzlotami i upadkami. Teraz jednak jestem w dobrym miejscu i w dobrej formie. Cieszę się, że wróciłem do reprezentacji – mówił Klich.



Od swojego ostatniego meczu dla Polski - z Gibraltarem w 2014 roku - zaliczył cztery kluby. Teraz jest w Leeds United, gdzie spisuje się bardzo dobrze. W sześciu spotkaniach na zapleczu angielskiej ekstraklasy strzelił trzy gole i zaliczył asystę.



- Od ostatniego meczu w reprezentacji dojrzałem i rozwinąłem się. Na pewno teraz mogę dać drużynie więcej niż cztery lata temu. Dużo więcej doświadczyłem. Obecny trener Leeds Marcelo Bielsa otworzył mi oczy na wiele nowych rozwiązań na boisku. To co prezentuję w klubie, chciałbym pokazać w narodowym zespole – uważa Klich.

Treningi, wylot, mecz

Polscy piłkarze trenują na boiskach KS ZWAR i Polonii Warszawa. W czwartek o godz. 11 wylecą do Bolonii; dzień później rozegrają mecz z Włochami w Lidze Narodów. Od soboty biało-czerwoni przebywać będą we Wrocławiu. Tam 11 września powalczą z Irlandią