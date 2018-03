Piłkarz zadławił się językiem. Uratował go kolega





Foto: Wikipedia (CC BY SA 2.0)/Twitter | Video: Wikipedia (CC BY SA 2.0)/Twitter/Skrtl_Martin Uratowany Skrtel wrócił na boisko

Martin Skrtel przeżył dramat w sparingu z Tajlandią. Słowacki obrońca po uderzeniu piłką połknął własny język, na szczęście na pomoc błyskawicznie rzucił się kolega z zespołu.

Była 28. minuta towarzyskiego meczu Tajlandii ze Słowacją. Skrtel zbliżał się do Chanathipa Songkrasina, który chciał podać do kolegi, a trafił prosto w twarz słowackiego obrońcy.



33-latek upadł bezwiednie. Okazało się, że krztusił się własnym językiem. Obok niego był Ondrej Duda, który udzielił koledze szybkiej pomocy. Skrtel odzyskał świadomość. Ani myślał schodzić z boiska, a lekarze kadry pozwolili mu na dalszą grę. Zawodnik opuścił murawę dopiero w 72. minucie.



Ngeri banget ini Skrtel. pic.twitter.com/EdrLpmYx8Y — @LFC_INDONESIAN (@INDONESIAN_LFC) 25 marca 2018

"Wszystko ok"

"Dziękuję kibicom, którzy martwili się o mnie. Wszystko jest ok" - napisał na Twitterze były zawodnik Liverpoolu, dziś występujący w Fenerbache.



Słowacja pokonała gospodarzy 3:2 i zdobyła Puchar Króla Tajlandii. Jednego z goli wbił Duda, były piłkarz Legii.



Thanks a lot for all the fans who care about me! I m OK Dont worry!

pic.twitter.com/HUaL4wfkc3 — Martin Skrtel (@Skrtl_Martin) 25 marca 2018