"Mecz z Polską będzie dla nas ciężki"





Selekcjoner Irlandii, kolejnego rywala kadry Jerzego Brzęczka, pochwalił Polaków za ostatni mecz. - Znowu zaprezentowali się dobrze - stwierdził Martin O'Neill.

Polacy z Irlandczykami zagrają towarzysko we wtorek wieczorem we Wrocławiu. Goście będą chcieli zatrzeć niekorzystne wrażenie ze swojego czwartkowego spotkania z Walią w Lidze Narodów - w Cardiff przegrali 1:4.



- Chcemy i musimy wrócić do naszej gry i znowu pokazać nasze mocne strony. Brakuje nam kilku zawodników, ale musimy sobie z tym poradzić i zagrać lepiej niż ostatnio - stwierdził O'Neill.



We wtorek z powodów urazów nie zagrają m.in.: Stephen Ward, Jonathan Walters, Shane Long oraz Seamus Coleman.



- Mecz z Polską będzie dla nas na pewno ciężki, ale chcemy się poprawić po naszym przegranym spotkaniu z Walią. Jesteśmy rozczarowani ostatnim wynikiem, bo liczyliśmy na wygraną, ale morale w zespole jest dobre - zapewnił.

Źródło: PAP/Jan Karwowski Trener Martin O'Neill ma o czym myśleć po ostatniej porażce

Selekcjoner Irlandczyków pamięta reprezentację Polski z eliminacji Euro 2016, ale nie chciał porównywać siły drużyny Brzęczka i Adama Nawałki.



- Widziałem jeden z meczów Polaków na mistrzostwach świata z Senegalem i wtedy Polacy nie zagrali szczególnie dobrze. Na pewno to było rozczarowanie. Udało im się zakwalifikować na mistrzostwa i nie wiem, co się stało później, że zaprezentowali się słabiej w Rosji. Ostatnio przeciwko Włochom zaprezentowali się jednak znowu dobrze. Trudno mi jednak porównywać ten zespół do tego z eliminacji Euro. Na pewno ten z eliminacji to był bardzo dobry zespół - przyznał.



Trener aktualnie 29. zespołu w rankingu FIFA (Polska jest na 18. miejscu) niewiele mówił o poszczególnych piłkarzach polskiej reprezentacji. - Nie będę ułatwiał zadania i mówił, kogo uważam za dobrego piłkarza i na kogo będziemy musieli zwrócić uwagę. Poza Robertem Lewandowskim Polska ma jeszcze z jednego, a może dwóch bardzo dobrych napastników, którzy w ciągu następnych kilku lat będą grali na bardzo wysokim poziomie – stwierdził na koniec selekcjoner reprezentacji Irlandii.



Początek meczu Polska – Irlandia we wtorek o godz. 20.45.