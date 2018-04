Dziura w nodze. Efekt brutalnego faulu





Juventus wygrał, a zwycięstwo rodziło się w bólach

Wyglądało dramatycznie. Napastnik Juventusu Mario Mandżukić robił wślizg, rywal z Interu nie odstawił nogi, tylko z impetem przyłożył Chorwatowi. Skończyło się dziurą na wysokości kostki, mogło bardzo poważną kontuzją.

To był początek sobotniego hitu włoskiej ekstraklasy. Juventus prowadził po golu Douglasa Costy. Parę minut później Mandżukić wystartował do piłki, podobnie jak Urugwajczyk Matias Vecino. Chorwat wykonał wślizg, a spóźniony zawodnik Interu, choć widział, że nie zdąży do piłki, nie zrobił nic, żeby uchronić napastnika z Turynu od bolesnego zderzenia. Mógł podskoczyć, ale zamiast tego wyprostowaną nogą wpadł w Mandżukicia. Spód buta Vecino zatrzymał się nad stopą rywala. Ten długo nie podnosił się z boiska.



Trudno stwierdzić, czy Vecino zrobił to celowo. Początkowo sędzia pokazał mu żółtą kartkę, ale po konsultacji z asystentem zmienił ją na czerwoną. Od 15. minuty Inter musiał sobie radzić w dziesięciu.



Mandżukić wytrwał do końca pierwszej połowy i wyszedł na kilkanaście minut drugiej. Grymas bólu na jego twarzy nie był udawany. W sieci pojawiły się zdjęcia ze zbliżeniem na kontuzjowaną nogę. Jest poharatana w dwóch miejscach, widać ślady krwi.

Ale Chorwat znany jest z charakteru. Cztery sezonu temu, gdy był piłkarzem Atletico, grał ze złamanym nosem. Więcej, on nawet w taki stanie strzelił gola.



Krok do tytułu

Sobotni mecz wygrał Juventus, choć do 87. minuty przegrywał 1:2. Wtedy wyrównał Juan Cuadrado, a zwycięskiego gola strzelił Gonzalo Higuain. Turyńczycy pokonali pierwszą dużą przeszkodę w drodze po siódmy z rzędu tytuł mistrzowski.

Mają cztery punkty przewagi nad Napoli, ale zespół Piotra Zielińskiego i Arkadiusza Milika spróbuje odpowiedzieć w niedzielę - gra na wyjeździe z Fiorentiną.

MECZE 35. KOLEJKI:

Inter - Juventus 2:3

AS Roma - Chievo 4:1

w niedzielę:

Crotone Sassuolo

Sampdoria - Cagliari

Atalanta - Genoa

Bologna - AC Milan

Verona - SPAL

Benevento - Udinese

Fiorentina - Napoli

Torino - Lazio