Marcelo nie gorszy od synka. Sprostał wyzwaniu w dziecięcej szatni





Foto: Instagram/enzoalvesv | Video: PAP/EPA Marcelo jest filarem Realu Madryt

Syn zrobił furorę w szatni dorosłej drużyny Realu, więc tata nie chciał być gorszy. Marcelo pojawił się w przebieralni małych graczy Królewskich i dokonał tego samego, co w minionym tygodniu jego pociecha Enzo Vieira.

9-letni synek brazylijskiego defensora latem zeszłego roku zadebiutował w jednej z dziecięcych drużyn Realu i od razu zachwycił, bo strzelił trzy gole.

Dumny tata

Teraz znów daje o sobie znać. W minionym tygodniu mały Brazylijczyk wkroczył do szatni Królewskich, wziął piłkę i rozpoczął show. Odbił futbolówkę głową z dwunastoma kolejnymi zawodnikami Realu, w tym z tatą Marcelo, a na koniec trafił do kosza... na pranie. Szatnia eksplodowała z radości. Mały piłkarz utonął w objęciach światowych gwiazd. Po chwili był już podrzucany w geście triumfu.

"Dumny tata" - pisał wtedy Marcelo w mediach społecznościowych.





Z większymi problemami

Okazuje się, że "bin challenge", jak nazywana jest zabawa, bardzo przypadł do gustu obrońcy Canarinhos. Na tyle, że też postanowił spróbować swoich sił. Podjął wyzwanie, a na pomocników wybrał sobie kolegów z drużyny małego Enzo.

Udało się, ale z nieco większymi problemami niż jego synowi. "Żart z tatą i mini-gwiazdkami" - tym razem to Enzo napisał na Instagramie.



Marcelo Jr joined his dad and his Real Madrid team-mates to complete the bin challenge not long ago...



And now Marcelo snr has returned the favour!



[ Instagram/enzoalvesv] pic.twitter.com/2hSDTFnD8m — Goal (@goal) 22 maja 2018





Teraz Kijów

Marcelo jest w ostatnich tygodniach w wybornej formie, a to może mieć kluczowe znaczenie przed finałem Ligi Mistrzów, który Real rozegra 26 maja w Kijowie przeciwko Liverpoolowi. Jeśli Królewscy go wygrają, zostaną pierwszą w historii drużyną, która zdobędzie trofeum trzy razy z rzędu. W historii zapisali się już rok wcześniej, kiedy jako pierwsi obronili tytuł.

Marcelo znalazł się też oczywiście w reprezentacji Brazylii na zbliżający się mundial w Rosji.

