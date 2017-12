Murem za Zidanem. "Będę go bronił aż do śmierci"





Foto: PAP/EPA | Video: RODRIGO JIMENENZ / PAP/EPA Marcelo i jego koledzy z Realu zostali rozbici przez gości z Barcelony

Po porażce z Barceloną szanse Realu Madryt na tytuł mistrza Hiszpanii zmalały, to jasne, ale o skreślaniu nie ma mowy. Na trenera Królewskich Zinedine'a Zidane'a posypały się gromy - i za porażkę, i za wyjściową jedenastkę na sobotnie El Clasico - ale w jego obronie od razu stanął Brazylijczyk Marcelo.

Ośmieszył Real w jednym bucie. Wyjątkowa asysta Messiego O wielkiej klasie... czytaj dalej » - Ten zespół nie poddaje się nigdy - oświadczył 29-letni obrońca Realu. - Musimy ciężko pracować i liczyć na odrobinę szczęścia. Zobaczymy, co będzie dalej.

Z podniesionymi głowami

Madrycki zespół przegrał na swoim terenie 0:3. Szok. Upokorzenie. Zidane’a skrytykowano za wstawienie do podstawowego składu Mateo Kovacicia i wygwizdywanego Karima Benzemy - obydwaj po przerwie zostali zmienieni. - Kibice na Santiago Bernabeu są szalenie wymagający - tłumaczył Marcelo. - Ja za trenerem jestem w stu procentach, będę go bronił aż do śmierci, nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Wielu zapomina, co on zrobił dla tego klubu. W tym roku zdobyliście pięć trofeów. A to nie jest koniec - zapowiedział Brazylijczyk.



Co Zidane powiedział swoim piłkarzom w szatni, już po meczu. - Że mamy wyjść z podniesionymi głowami. W futbolu jednego dnia jesteś szczęśliwy, drugiego smutny, na tym to polega - odpowiedział Marcelo.



Królewscy mają teraz aż 14 punktów straty do liderującej w La Lidze Barcelony, ale i jeden zaległy mecz. Przed nimi w tabeli są jeszcze Atletico i Valencia.

Real Madryt - Barcelona 0:3

Bramki: Luis Suarez (54), Lionel Messi (64-karny), Aleix Vidal (90+3)

Źródło: PAP/EPA Drużyna dowodzona przez Zaidane'a przegrała z Barcą aż 0:3