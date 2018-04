"Lewandowski naciska. Wkrótce spotkanie władz Realu i Bayernu"





"Robert Lewandowski ponownie prosi o transfer do Realu" - przekonuje w sobotnim wydaniu dziennik "Marca". Hiszpanie tradycyjnie w weekend przypomnieli sobie o istnieniu polskiego napastnika.

Bayern chce Hiszpana. "Klucz do transferu Lewandowskiego" Pierwszym celem... czytaj dalej » "Lewandowski naciska, żeby w końcu założyć koszulkę madryckiego klubu. Nie ma znaczenia, że za cztery dni Real będzie rywalem Bayernu w półfinale Ligi Mistrzów. To inna historia, tak sobie myśli Polak. On pragnie grać na Santiago Bernabeu u siebie, a nie jako gość" - zaczyna autor publikacji Jose Felix Diaz.

Kilka spraw do omówienia

W następnych akapitach jest nieco więcej konkretów. Otóż Lewandowski za pośrednictwem nowego agenta, Piniego Zahaviego, miał ponownie poprosić kierownictwo Bayernu, aby umożliwiło mu odejście do Madrytu. Oficjalnej zgody nie ma, ale ponoć jakiś skutek osiągnął.

"Wkrótce ma dojść do spotkania władz Realu i Bayernu, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom Lewandowskiego. Poza tym Bayern chce zamknąć sprawę Jamesa Rodrigueza i Omara Mascarella" - można przeczytać w największym sportowym dzienniku Hiszpanii.



James jest wypożyczony z Realu do FCB, a Mascarell to wychowanek Królewskich, występujący w Eintrachcie Frankfurt, na którego apetyt ostrzą sobie w Monachium. Real oddając tego drugiego, zapewnił sobie prawo odkupienia go za cztery miliony euro. Według hiszpańskich dziennikarzy rozmowy na temat przyszłości obu piłkarzy w Bawarii mogłyby posłużyć jako argumenty przy negocjacjach na temat przeprowadzki Lewandowskiego.

Źródło: marca.com "Marca" o Lewandowskim w sobotnim wydaniu

Powiedział kolegom

"Marca" przypomniała też niedawny artykuł niemieckiego magazynu "Sport Bild", w którym napisano, że RL9 miał wprost powiedzieć kolegom z szatni o chęci odejścia do Madrytu.



"Lewy" związany jest kontraktem z Bayernem do 2021 roku. Hiszpańskie media tymczasem informowały już, że piłkarz uzgodnił warunki umowy z Królewskimi. Strona niemiecka jednak systematycznie dementuje wszelkie plotki i zapewnia, że nie ma mowy o żadnym transferze RL9.

