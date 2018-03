Szalona końcówka i szok w Manchesterze





Foto: PAP/EPA/PETER POWELL | Video: EPA Liga Mistrzów pełna emocji

Na Old Trafford w Manchesterze długo nie działo się nic ciekawego. W końcu emocje przyszły, a kibice na legendarnym stadionie przeżyli szok. Manchester United przegrał z Sevillą 1:2 i odpadł z Ligi Mistrzów.

Trzy tygodnie temu w stolicy Andaluzji gole nie padły. Wtedy optyczną przewagę mieli gospodarze, ale nie zdołali wypracować sobie nawet najmniejszej przewagi.

Dużym plusem dla hiszpańskiej ekipy było czyste konto, które udało się zachować. Każdy strzelony gol na Wyspach Brytyjskich stawiał w trudnej sytuacji Czerwone Diabły.

Szanse United

Rewanż dla Bazylei, awans dla City. Niespodzianka w Manchesterze Nie wszystko... czytaj dalej » Niestety, na Old Trafford, podobnie jak w Sewilli, początkowo działo się niewiele. W pierwszych minutach znów to Andaluzyjczycy prowadzili grę, ale mało z tego wynikało. W końcu zaczął się budzić Manchester i to on miał najgroźniejszą okazję przed przerwą. Ostatecznie Marouane Fellaini został zatrzymany przez Sergio Rico.

Bramkarz Sevilli po raz kolejny uratował swoją drużynę już po zmianie stron, kiedy z najwyższym trudem sparował strzał Jesego Lingaarda. Czerwone Diabły łapały rytm. Tak się przynajmniej wydawało.

Szok na Old Trafford

Dziać zaczęło się na kwadrans przed końcem. I ku rozpaczy miejscowych kibiców, to nie United zadało pierwszy cios. Świetnie na skraju pola karnego zachował się Wissam Ben Yedder i mocnym płaskim strzałem pokonał Davida de Geę.

Piłkarze Manchesteru byli w szoku. Nie zdążyli się z niego otrząsnąć, a było 2:0. Znów w głównej roli Ben Yedder i nie pomogła nawet ofiarna interwencja hiszpańskiego bramkarza.

United na kolanach. Piłkarze Jose Mourinho przebudzil się jeszcze w końcówce, ale gol Romelu Lukaku na nic się już zdał. W najlepszej ósemce Champions League zagra Sevilla.

Manchester United - Sevilla 1:2

Bramki: Lukaku (84) - Ben Yedder (74,78)

Program meczów 1/8 finału LM:

(* awans)

13 marca, wtorek

* AS Roma - Szachtar Donieck 1:0; 1:2



14 marca, środa

Besiktas Stambuł - Bayern Monachium (18.00; 0:5)

FC Barcelona - Chelsea (20.45; 1:1)



6 marca, wtorek

*Liverpool - FC Porto 0:0; 5:0

Paris Saint-Germain - *Real Madryt 1:2; 1:3



7 marca, środa

Tottenham Hotspur - *Juventus Turyn 1:2; 2:2

*Manchester City - FC Basel 1:2; 4:0