Dwie spektakularne akcje Marcusa Rashforda dały wygraną Manchesterowi United nad Liverpoolem 2:1. Czerwone Diabły są bliżej wicemistrzostwa Anglii.

Juergen Klopp nadal nie ma sposobu na Czerwone Diabły. Trener Liverpoolu pokonał odwiecznych rywali tylko w Lidze Europy. W sobotę w lidze angielskiej przegrał właśnie drugi raz. Być może kluczowy mecz w walce o wicemistrzostwo, bo prowadzący Manchester City już dawno odjechał reszcie i nie ma zamiaru zwalniać. Z 0:2 na 3:2. Manchester wycisnął zwycięstwo Piłkarze Crystal... czytaj dalej »

Wychowanek bohaterem

Drużyna Jose Mourinho miała się bronić, znów grając do bólu pragmatyczny futbol. Ale piłkarze Portugalczyka zasłużenie prowadzili do przerwy.



W 14. minucie po raz pierwszy błysnął Marcus Rashford. 20-latek z łatwością minął obrońcę i nie dał szans bramkarzowi gości Lorisowi Kariusowi. Dziesięć minut później znów uderzył nie do obrony. Wychowanek Manchesteru United dopisał sobie piątą i szóstą bramkę w ligowym sezonie.



Obrońca Liverpoolu Virgil van Dijk, od którego pechowo odbiła się piłka przy drugim trafieniu Rashforda, mógł się zrehabilitować. I to dwukrotnie, ale za każdym razem brakowało precyzji po strzałach głową.



Gościom nadzieję dała dopiero samobójcza bramka Erica Bailly'ego. W 66. minucie zaczęło się od zrywu z lewej strony Sadio Mane, który dośrodkował w pole karne. Skończyło się na katastrofalnym wybiciu obrońcy Manchesteru United.



Gospodarze utrzymali wynik, powiększając przewagę w tabeli nad Liverpoolem do pięciu punktów. Przed Manchesterem United we wtorek rewanżowy mecz o ćwierćfinał Ligi Mistrzów z Sevillą. Liverpool już jest na tym etapie rozgrywek po rozprawieniu się z FC Porto.



Źródło: PAP/EPA Tak Rashdord wbił pierwszego gola

Wyniki 30. kolejki Premier League:

sobota

Manchester United - Liverpool 2:1

Everton - Brighton 2:0

Huddersfield - Swansea 0:0

Newcastle - Southampton 3:0

West Brom - Leicester 1:4

West Ham - Burnley 0:3

Chelsea - Crystal Palace 2:1

niedziela

Arsenal - Watford (14.30)

Bournemouth - Tottenham (17.00)

poniedziałek

Stoke - Manchester City (21.00)