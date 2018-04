City znów w szoku. Prowadziło 2:0, przegrało 2:3





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Manchester City miał wygraną na wyciągnięcie ręki

Manchester City miał szanse na rekordowo szybkie mistrzostwo Anglii, ale jej nie wykorzystał. Nie pozwolił mu na to Manchester United. W derbach rozegranych na stadionie rywala Czerwone Diabły wygrały 3:2.

Powrót na tron po czterech latach, na oczach lokalnego rywala, w stylu, który Anglia nie widziała od lat. To wszystko miało przywrócić piłkarzom City równowagę po dotkliwej porażce 0:3 z Liverpoolem, w pierwszym ćwierćfinałowym starciu Ligi Mistrzów.

Pique wspomina szatnię United. "Ze strachu prawie narobiłem w gacie" Jest wychowankiem... czytaj dalej » Plan nie wypalił. Zamiast zwycięstwa, które podniosłoby morale, zawodnicy Josepa Guardioli zaliczyli kolejną porażkę w przeciągu kilku dni. To był mecz, który drużynom tej klasy przytrafia się od święta. Wcale nie musiał zakończyć się porażką gospodarzy. Co więcej, wiele wskazywało na to, że zakończy się ich wysoką wygraną.

W pierwszej połowie City panowało totalnie. Wynik otworzył strzałem głową Vincent Kompany, a pięć minut potem prowadzenie podwyższył Ilkay Guendogan.

Kluczowy dla losów spotkania był ostatni kwadrans pierwszej części. Wtedy na deski mógł rywali posłać Raheem Sterling. Anglik miał dwie doskonałe okazje. Nie wykorzystał ani jednej. To zemściło się kilkanaście minut później.

Pogba ruszył w pogoń

W drugiej połowie mecz wyglądał tak, jakby zawodnicy obu zespołów zamienili się koszulkami. Czerwone Diabły ruszyły do ataku, a City długo nie potrafiło się temu przeciwstawić.

Kontaktową bramkę szybko zdobył Paul Pogba. Ten sam piłkarz chwilę potem doprowadził do wyrównania. Gospodarzy pogrążył Chris Smalling. Od pierwszego do trzeciego trafienia minął zaledwie kwadrans.

Źródło: PAP/EPA Czerwone Diabły się nie poddały

W końcówce City mogło doprowadzić chociaż do remisu. Skuteczności wciąż brakowało Steerlingowi, który nie potrafił posłać piłki do bramki stojąc kilka metrów od niej. Jego strzał trafił w słupek.

Do końca rozgrywek zostało sześć kolejek. Drużyną, która do tej pory najszybciej cieszyła się z tytułu w Premier League było właśnie United. W sezonie 2000/2001 pod wodzą Aleksa Fergusona świętowało pięć meczów przed finiszem ligi.

Mistrzowskie plany City musi odłożyć, ale nie to jest teraz największym zmartwieniem Guardioli. Po porażce w takim stylu przed rewanżem z The Reds niepokój wzrósł jeszcze bardziej.

WYNIK:

Manchester City - Manchester United 2:3

(Pogba 53', 55', Smalling 69' - Kompany 25', Guendogan 30')

33. kolejka:

Everton - Liverpool 0:0

Bournemouth - Crystal Palace 2:2

Brighton&Hove Albion - Huddersfield 1:1

Leicester - Newcatsle 1:2

Stoke - Tottenham 1:2

Watford - Burnley 1:2

WBA - Swansea 1:1



niedziela:

Arsenal - Southampton

Chelsea - West Ham